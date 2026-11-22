日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は11月19日、軽スーパーハイトワゴン『ルークス』の新たなカスタムカー「ROCK CREEK（ロッククリーク）」を設定し発売した。

ルークス「ROCK CREEK」は、専用の内外装パーツや防水シートなどを装備し、アウトドアイメージを強調したモデルだ。 好評の『エクストレイル』『キックス』に続き、ルークスにもROCK CREEKをラインアップした。

エクステリアには、ブラックを基調にROCK CREEK専用の3スロットシルバーを施したフロントバンパー、専用の大型フロントシルバープロテクター、専用アルミホイール、専用ブラックルーフレールなどを装備する。4WD車は大径タイヤの採用により地上高を拡大した。 インテリアはブラック基調でまとめ、防水シートを装備。 シートとステアリングには溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントステッチを施している。 ラゲッジルームには防汚タイプのラゲッジフロア、後席防水シートバック、ラゲッジフック（6個）を装備し、使い勝手と手入れのしやすさを向上させた。

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ボディカラーは、ホワイトパール／ブラック 2トーン、チタニウムグレー／ブラック 2トーン、ホワイトパール、ソルベブルー、セラドングリーン、シナモンラテ、チタニウムグレー、ブラックの8色を用意する。 ◆AUTECH LINEと助手席スライドアップシートも一部仕様向上「インテリジェント アラウンドビューモニター」（移動物検知・3Dビュー機能付き）に対応し、より多機能になったディスプレイオーディオ「Nissan Connectインフォテインメントシステム 」を新たにオプション設定した（ハイウェイスターグレードのみ）。