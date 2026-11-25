日産モータースポーツ＆カスタマイズは11月19日、一部改良した『ルークス』に専用内外装や防水シートを装備したカスタムカー「ROCK CREEK」を発売した。ブラック基調にシルバーアクセントを効かせたエクステリアと、アウトドアイメージを強調したインテリアが特徴。X（旧Twitter）ではデザインや専用装備への好意的な反応が寄せられている。

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は11月19日、一部改良した日産『 ルークス 』に新たな カスタムカー 「 ROCK CREEK （ロッククリーク）」を設定し発売した。 専用の内外装パーツや防水シートなどを装備し、 アウトドア イメージを強調したモデルだ。

好評の『エクストレイル』『キックス』に続き、ルークスにもROCK CREEKがラインアップされた。 エクステリアは、ブラックを基調にROCK CREEK専用の3スロットシルバーを施したフロントバンパー、専用の大型フロントシルバープロテクター、専用アルミホイール、専用ブラックルーフレールなどを装備する。4WD車は大径タイヤの採用により地上高を拡大した。 インテリアはブラック基調でまとめ、防水シートを装備。 シートとステアリングには溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントステッチを施している。

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ラゲッジルームには防汚タイプのラゲッジフロア、後席防水シートバック、ラゲッジフック（6個）を備える。 専用オプションとして、ROCK CREEKホイールガーニッシュやROCK CREEKアウトフィットデカールも設定された。 ボディカラーはホワイトパール／ブラック 2トーン、チタニウムグレー／ブラック 2トーンなど8色。 価格は215万4900円（ROCK CREEK 2WD）から、259万9300円（ROCK CREEK ターボ プロパイロットエディション 4WD）。

なお今回の仕様向上にあわせて、カスタムカー「AUTECH LINE」と「助手席スライドアップシート」も仕様が向上している。 X（旧Twitter）では、「新型ルークスROCK CREEK普通に好み」「かわいいねw」など、デザインや専用装備に好意的な声が寄せられている。 専用ホイールについては「ホイール好きかも」とのコメントも。 販売面への期待も寄せられている。

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ディーラーで資料を入手したというユーザーからは「ルークスROCK CREEK絶対売れる」との声が、ROCK CREEKシリーズらしさについても「上手くROCK CREEK要素入れてるなぁ～」というコメントが上がった。 選択肢が増えたことを歓迎する声もある。

「ルークス乗りたいけど被りが少ない方がいいなって人に良さそうだよね」と、ほかのルークスとの違いに注目するコメントや、Xターボとあわせた改良に「Xターボ、ROCK CREEK追加 なかなか気になりますね」と関心を示す投稿も見られた。