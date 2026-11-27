日産自動車は11月27日、同社の中国合弁会社である東風日産（東風日産乗用車公司）が新型PHEV（プラグインハイブリッド）モデルのSUV「NX7」を中国市場で発売したと発表した。「NX7」は、EV（電気自動車）セダン「N7」、PHEVセダン「N6」、電動SUV「NX8」に続くNシリーズ第4弾となるモデルで、価格は12万9900元〜14万9900元。

日産 自動車 は11月27日、同社の中国合弁会社である 東風日産 （ 東風日産 乗用車公司）が新型 PHEV （プラグインハイブリッド）モデルの SUV 「 NX7 」を中国市場で発売したと発表した。

「NX7」は、EV（電気自動車）セダン「N7」、PHEVセダン「N6」、電動SUV「NX8」に続くNシリーズ第4弾となるモデルで、価格は12万9900元〜14万9900元。 日産では2025年以降、中国市場における新エネルギー車（NEV）のラインアップを拡充しており、EVセダン「N7」、PHEVセダン「N6」、EVとレンジエクステンダーEVの2種類のパワートレーンを設定するSUV「NX8」、PHEVピックアップトラック「Frontier Pro PHEV」などを投入してきた。

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日産にとって中国は重要な市場であり、イノベーションと輸出を担うグローバル拠点として、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」の実現に向けた取り組みを進めていくとしている。 広州モーターショー（広州国際汽車展覧会）において発売が発表された新型「NX7」は、若い世代をターゲットに日産のグローバル基準に基づいて開発され、CATL製40.95kWhバッテリやLiDARを活用した運転支援技術、車載OS「Nissan OS 3.0」などを採用している。