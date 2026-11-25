日産自動車の軽自動車「ルークス」は2025年10月に発売された。そして1年が経過した現在、多くのユーザーから支持を受け、累計販売台数は10万台に達しようとしている。

続いてはグレード、メーカーオプション、ボディカラーの構成比についての紹介。 グレードでは、ハイウェイスターが全体の70％以上を占め、その中でもさらに装備が充実しているプロパイロットエディションが36％を占めるなど、上級グレードや快適装備、安全装備が充実したモデルが積極的に選ばれている状況が見えてきた。

次にこちらも好評な「見えルークス」について。 NissanConnectインフォテインメントシステムに付属するクルマを真上から見下ろしたように表示する3Dビューのことで人気の機能になったが、オプションでNissanConnectインフォテインメントシステムを選ばないと装着できない部分に意見が出ていた。 そこで機能を絞った「NissanConnectインフォテインメントシステム シンプル」を新たに設定。 大きな違いはナビ機能で、従来のシステムではGoogleマップが使用できたが、シンプルではゼンリンナビを使用するものとなった。

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カーナビはあれば便利なのだが、軽自動車の場合は遠出の機会が少ないことや、走り慣れた道を走行することが多いため、カーナビの機能をシンプルにしても問題がないというユーザーも多いはず。 ナビ機能を簡素化しながらも、ニーズの高い「見えルークス」が使用できるようにした新しいパッケージの設定には、日産としても「ユーザーに喜ばれるはず」と自信を持っていた。 最後にカラーの追加について。 従来は2トーンカラー設定の中で「ルーフの色」として使用されていたセトブルーを、ハイウェイスター用のモノトーン色として設定した。

ちなみに名称のセトは瀬戸物から来ていて、昭和の時代、家庭などで使用されていた瀬戸物には、青い差し色が使われていたものもあったが、その色をイメージしたカラーとのこと。 まずROCK CREEKという名称について。 NMCは日産のカスタムカーを40年間作り続けてきたオーテックジャパンと、同じく40年以上モータースポーツの分野を担当してきたNISMOが統合されて生まれた会社である。 そしてオーテックジャパンが2018年にアメリカのマーケットで「パスファインダー」に設定したモデルが「ROCK CREEK」の始まりとなる。

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NMCではアクティブでアウトドアテイストあふれるデザインのノウハウを、もっと日本のユーザーに広めたいと考えていたそうだ。 そして人気のルークスに注目。 盛り上がっているモデルに対してROCK CREEKの世界観を融合させると、「遊べルークス！ 」といった新しいテーマが作れるのではないか。

そう考えたことが企画のきっかけになったそうだ。 購入しやすいXターボの導入や、趣味的に乗りたい人にマッチするROCK CREEKの設定など、軽自動車が欲しいと思っていた人、ルークスが気になっていた人にとって「買いたい」という気持ちを後押しするような内容となった。 それだけに、2年目のルークスも好調な販売が期待できるのではないかと感じた。