日比首脳会談：包括的・戦略的パートナーシップの深化とFOIP実現に向けた協力拡大

高市総理とマルコス・ジュニア大統領の会談では、安全保障分野での防衛協力強化、経済・サプライチェーン強靱化、エネルギー安定供給に向けた連携などが協議された。両国は関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」に格上げし、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力を推進することで一致。新租税条約や複数の協力覚書が署名され、国連安保理選挙での支持表明も joint statement に盛り込まれた。

令和８年５月２８日、高市総理は、迎賓館赤坂離宮で国賓として訪日中のフィリピン共和国のフェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア大統領との会談の後、文書署名式及び共同記者発表を行いました。

最後に総理主催の夕食会を行いました。 日本とフィリピンは、海を挟んだ隣国であります。 基本的価値や原則を共有しています。 最も緊密な同志国の一つであるフィリピンとの連携は進化した「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現にとって極めて重要です。

こうした観点から、本日、マルコス大統領との間で両国関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」に位置付けることで一致しました。 これは、国際環境の変動に左右されることなく、今後も持続的かつ重層的に同志国関係を強化するという両国の決意を表しております。 本日の会議におきまして、まず安全保障分野では、秘密軍事情報保護協定の正式交渉開始で一致しました。 また、「あぶくま」型護衛艦などの移転に向け、防衛当局間のやり取りを加速させることでも一致しました。

厳しさを増す地域の戦略的環境に対処すべく、今後もフィリピンとの協力を深化させてまいります。 また、アジア地域全体での経済・サプライチェーン強靱（きょうじん）化を含め、日本・フィリピン、そして日本・ＡＳＥＡＮ間の経済協力を更に深めていくことでも一致しました。 これに関し、日フィリピン経済連携協定や日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定のアップグレードに向け、両国で検討を進めてまいります。

日本にとって貿易・投資の面でも重要なパートナーであるフィリピンとの間の投資・経済交流を一層促進するとともに、フィリピンの「上位中所得国入り」に向けた取組を引き続き後押しするために、先ほど署名しました新租税条約に加えて、今月、農業、園芸博、ＡＩ（人工知能）、宇宙、人材育成分野に関する協力覚書などに署名をいたしました。 エネルギーに関する国際情勢の不確実性が高まる中、日本はフィリピンを始めとするアジア各国と共にあります。

今回、「パワー・アジア」の下、現地日系企業の活動を含む医療品等サプライチェーン強靱化及びフィリピンにおける備蓄やＡＳＥＡＮにおける共同備蓄の実現に向けた支援を強化してまいります。 これらフィリピンとの関係に鑑み、来週の国連安保理における非常任理事国選挙でのフィリピンへの支持を、今般の共同声明に盛り込むことといたしました





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日比関係 包括的・戦略的パートナーシップ 自由で開かれたインド太平洋 安全保障協力 経済連携

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