日本GLPは阪神高速大和川線付近に位置する物流施設「Marq大阪4」を完成させました。この施設は市の南玄関口として広域配送やラストワンマイル対応に適した立地を持ち、まちづくりプロジェクトの一環として開発されました。また、災害時の物資配送協力協定を結んでおり、ALFALINKブランドによる多機能物流拠点の拡充や、公園整備による地域社会との共生、働き手確保に向けた交通アクセスの利便性を強調しています。

Marq大阪4 は、阪神高速大和川線から近く、大阪市を南北に縦断する幹線道路（長居公園東筋）に隣接するなど、市の南の玄関口としての役割を果たすポテンシャルがあると期待する。 ラストワンマイルや、和歌山・奈良方面への広域配送拠点としても利用できる立地が特徴だと強調する。

大阪市と組んで進める「GLP大阪市東住吉区まちづくりプロジェクト」の一環で開発した。 日本GLPの帖佐義之社長は「公園・商業施設を含む土地区画整理事業に事業主として初めて参画した。 地域経済の発展と人々の生活を豊かにする施設づくりをしていく」と意気込む。 エリア面積が約5万600平方メートルで、西側に物流施設「Marq大阪3」（1月完成）とMarq大阪4が立ち、ディスカウントストアの「ダイレックス矢田南店」が営業中だ。

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東側には矢田教育の森公園を移設した。 公園内には新たにフットサル場「キャプテン翼フィールド東住吉」も7月にオープンした。 日本GLPはMarq大阪3に入るマルカミ物流（大阪府大東市）とともに、大阪市と「災害時における施設の提供協力等に関する協定」を結んでいる。 避難所に必要な物資が迅速に配送できるよう集積配送拠点や物資の整理に必要な人手や機材などを提供する。

先進的な物流施設は荷物を保管するだけでなく、店舗のバックヤード、工場、営業拠点といった役割も担うなど、使われ方が多様化している。 そのため物流施設で働く人をどう確保するかは入居企業にとってもデベロッパーにとっても課題となっている。 課題解決に向け、日本GLPはテナント企業同士が協業したり、運送会社のターミナルを活用して出荷や集荷を効率化したりできる大規模な物流施設を「ALFALINK（アルファリンク）」ブランドで23年から展開する。

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関西では25年までに大阪府茨木市で「アルファリンク茨木」、兵庫県尼崎市で「アルファリンク尼崎」の全棟を開業した。 山後正憲執行役員は「物流施設がビジネスの中核へと変化してきている」と話す。 例えば、仕分け作業や総菜用のサケを切り身にする作業などを集約すれば、省人化にもつながると説明する。 市街地に物流施設を開発するのは、配送先に近いというだけではなく、一定の人口を有する地域でなければ、こうした働き手の確保がより難しくなるためだ。

鉄道駅からも近距離であるなど公共交通機関を利用しやすければ、通勤可能な働き手は増える。 大規模な物流施設にはトラックが頻繁に出入りするため、地域社会との共生には交通安全の確保や騒音の対策なども重要になる。 GLP大阪市東住吉区まちづくりプロジェクトでは、隣接する公園の方向にトラックが走らないよう動線を工夫した。