日本DX推進協会、AI組織定着の最上位認定者を発表

一般社団法人日本DX推進協会（JDX）は11月12日の表彰式で、AIを企業や自治体に根付かせる人材を認定する最上位「Professional」に4名を選定したと発表した。

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX）は、AIの導入から組織内での定着までを支援する専門人材を認定する「 AIコーディネーター 認定制度」の最上位クラスである「Professional」について、 西脇資哲 氏、中山五輪男氏、松本国一氏、そして 森戸裕一 の4名を選定した。

JDXは、経営陣と現場スタッフ、あるいは自社と外部のAIベンダーといった異なる立場の間で架け橋となり、技術の導入から定着までのプロセスを統括する役割を担う人材をこの制度で認定している。選定された4名は、それぞれ企業や組織の現場における実践的な知見と戦略的視点を併せ持つと評価された。

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Professional認定者4名と制度の概要

Professionalクラスに認定されたメンバーは、日本マイクロソフト株式会社の西脇資哲氏、アステリア株式会社の中山五輪男氏、富士通株式会社の松本国一氏、そしてJDX代表理事である森戸裕一の4名である。この認定は、AI技術そのものの理解に加え、組織変革を推進するための高い調整能力と実践的なノウハウを保有していることを示すものだ。

AIコーディネーターの役割は、経営層と現場、あるいは自組織と外部のパートナーとの間で発生する言語や概念の違いを「翻訳」し、技術を組織の中で実際に動かすことにある。単にツールを導入するだけでなく、経営戦略の立案段階から始まり、最終的に現場の日常業務に定着させるまでの一貫した支援が求められる。

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AI導入後の定着不全という課題解決

JDXはこれまで、多数の企業や自治体を支援する現場において、AIを導入しても一部の担当者しか使いこなせなかったり、現場に根付かなかったりするケースを数多く見てきた。技術的なハードルを下げることだけでなく、人と組織の設計を見直すことが、AIを活用した真の効率化やイノベーションには不可欠だと同協会は指摘する。

この認定制度は、こうした課題を解決するために設けられた。企業が身近な相談先を見つけやすくし、AIの導入支援を信頼できる専門家に委ねられる環境を整備することを目的としている。Professionalクラスは、その中でも特に高度な能力と実績を持つ人材に対する認可である。

11月12日の表彰式とAdvanced認定者の発表

11月12日（木）に開催される「AI & Security 2026」内の「日本AI大賞2026 表彰式」（会場：シティホール＆ギャラリー五反田）において、制度の全体像が詳しく紹介されるとともに、次に段階となるAdvancedクラスの先行認定者名单も公開される予定である。このイベントは、AIとセキュリティの最新動向を議論する場としても機能する。

表彰式では、Professionalクラスの4名がどのようにAIの定着を進めてきたのか、その事例や思想が共有される見込みだ。参加者は、組織のDXを成功させるための具体的な人材育成の在り方や、コーディネーターの活動範囲について深い理解を得ることができる。

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今後の期待と社会へのインパクト

選定されたProfessionalクラスの4名は、各社の第一人者として、今後さらに多くの組織のAI活用を後押しすると期待されている。西脇氏、中山氏、松本氏、そして森戸氏は、それぞれ異なる業界や立場で独自のネットワークと知見を有しており、多角的な視点からの支援が期待される。

JDXは、この認定制度を通じて、AIを単なる技術ではなく、組織の文化やプロセスとして根付かせるためのインフラを整備し続けていく。企業や自治体が直面しているAI導入の障壁を取り除き、社会全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させる原動力となることを目指している。