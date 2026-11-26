プレスリリース 日本電気（株）、ソニー（株）、川崎重工業（株）、三菱電機（株）が製造業における新規事業の実践知を共有！「製造業×新規事業 Day 2026」を12月8日に開催

製造業では、長年培ってきた独自の技術力や顧客基盤、品質力といった強みを活かした新規事業の創出が期待されています。 一方で、新たな事業を生み出す過程では、アイデアの創出から顧客ニーズの検証、PoC（概念実証）、事業化、既存事業との連携に至るまで、多くの課題に直面します。

例えば、事業化の見込みが立たないプロジェクトについて、継続・転換・撤退をどのような基準で判断するのか。 また、挑戦を通じて得られた知見を個人の経験にとどめず、組織全体の学びとして蓄積・活用するにはどうすればよいのか。 こうした課題を乗り越えるためには、成功事例だけでなく、その過程にある試行錯誤や意思決定から学ぶことが重要です。 ◆ イベント概要今回のテーマは「挑戦を生み続ける、大手企業の組織と仕組みのつくり方」。

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各社の取り組みをもとに、成功事例だけでなく、事業創出の過程での試行錯誤や直面した課題、組織を動かすための工夫、意思決定のプロセスなど、実践者だからこそ語れる知見を共有します。 また、イベント終盤には「2026年、新規事業で『やめてよかったこと』／2027年、『新しく始めること』」をテーマとしたパネルディスカッションを実施します。2026年の取り組みを振り返りながら、これからの新規事業開発に求められる視点やアクションについて議論します。