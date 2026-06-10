日本選手権陸上男子100mに伊東浩司が解説 若手とベテランに期待

伊東浩司氏が陸上日本選手権を前にし、男子100メートルの見どころを解説。若手の小室やベテランの桐生らに注目し、予選での自己記録更新の重要性を説いた。また世界選手権の参加標準記録が9秒95に設定されたことを受け、選手たちに更なる高みを目指すよう激励した。

日本選手権陸上競技が12日から14日まで名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開催される。 今大会は9月の愛知・名古屋アジア大会の選考会を兼ねており、多くの選手が代表の座を争う。

元日本記録保持者の伊東浩司氏（56）は、男子100メートルのポイントを解説し、若手の台頭とベテランの安定した走りに言及した。 今シーズンは五輪や世界選手権がない中間年だが、自国でのアジア大会を控えており、好タイムの誕生が期待される。 サニブラウンや柳田ら主力の不在は寂しいものの、こうした時期に新しいスターが生まれることも多い。 若手選手にはチャンスと捉えて果敢に挑んでほしいと伊東氏は語った。

特に注目しているのは中央大学2年の小室。5月5日に自己ベストの10秒08をマークし、5月17日のセイコー・ゴールデングランプリにも出場した。 中間点以降の減速が少なく、一気に抜け出す走りが特長だ。 セイコーGGPでは10秒23で予選敗退となったが、アジア勢を相手に組1着と頭一つ抜けたレース内容だった。 日本選手権でも更なる好タイムを期待したい。

一方で春先からベテラン選手の元気さも光る。31歳の小池は10秒06、29歳の多田は10秒10と好タイムを記録。 中でも30歳の桐生は昨季9秒99をマークし、今季も好調を維持。 セイコーGGPでは日本人トップの10秒15で走り、関西実業団選手権でも追い風参考ながら10秒0台を2本記録した。20代前半の勢いあった頃とは異なり、二次加速以降を大切にした落ち着いた走りへと変化している。 伊東氏は、潰瘍性大腸炎や右脚アキレス腱痛などの苦労を経て、自分に必要なトレーニングが明確になったことが安定感につながっていると分析した。

若手がベテラン勢に割って入るためには、1本目の予選が重要になる。 余力を残すのではなく、自己記録更新を狙うことで自分のペースで準決勝以降に臨むことができる。 最近の桐生は予選から好記録を出しており、その的姿态を若手に見習ってほしいと述べた。5月下旬には2027年世界選手権北京大会の参加標準記録が日本記録と同じ9秒95と発表された。 現在の世界基準は高く、決勝進出には同程度以上のタイムが必要とされる。

目線を9秒台から9秒9台前半へ上げていくことで、日本記録の更新も期待できると結論づけた。 愛知・名古屋アジア大会への代表選考方法も触れられた。 個人種目の代表枠は最大2人。 昨年9月の世界選手権東京大会で8位入賞した最上位者は内定。

日本陸連が定める派遣設定記録を上回った日本選手権優勝者も内定。 それ以外は派遣突破者の記録最上位から選出される。 リレー種目は個人種目に準じて選ぶという。 伊東浩司氏は、選手たちが高い意識で臨むことで新たな日本記録が生まれることを願った





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陸上日本選手権 伊東浩司 男子100メートル 小室 桐生 アジア大会選考

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