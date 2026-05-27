日本道路株式会社が冠スポンサーのトライアル世界選手権日本GP、トニー・ボウが連覇達成

2026年5月、モビリティリゾートもてぎで開催されたトライアル世界選手権第1戦。19年連続王者トニー・ボウが完全優勝、日本道路の石井社長が表彰。48名のトップライダーが難関セクションを攻略。

日本道路株式会社 が冠スポンサーとして協賛した「2026 Hertz FIM トライアル 世界選手権第１戦 日本道路 日本グランプリ」が、2026年5月16日・17日の2日間にわたり、 モビリティリゾートもてぎ （栃木県茂木町）にて開催されました。

最高峰「Trial GP」クラスでは、19年連続優勝の絶対王者トニー・ボウ選手（スペイン）が2日間完全優勝を達成。 表彰式では、当社代表取締役社長・石井敏行がプレゼンターとして登壇し、選手たちの健闘を称え、トロフィーを授与しました。

「トライアル世界選手権（Trial GP）」は、トライアル競技※の最高峰としてヨーロッパ各国を中心に年間7戦が繰り広げられる世界大会であり、本大会は2026年の開幕戦となります。 両日とも初夏を思わせる日差しが降り注ぐ中、世界各国から48名のトップライダーが集結。 難易度の高いセクションを次々とクリアする迫力あるパフォーマンスで、観客を魅了しました。 岩や丸太などの障害物が設置されたセクション（区間）を、専用のバイクでどれだけスムーズに走破できるかを競うモータースポーツ。

サーキット走行のようなタイムを競うレースとは違い、ライダーの操作技術を採点することによって順位が決まる。 本年の開幕戦として注目が集まる中、会場には多くのファンが詰めかけ、熱戦が繰り広げられた。 選手たちは自然の地形を活かしたコースで、バイクを自在に操り、わずかな接触も許されない精密な技術を披露。 特にトップracerたちの演技は、芸術的ともいえる滑らかさで、観客からは大きな拍手が送られた。

日本道路株式会社は、本大会の冠スポンサーとして、モータースポーツ振興と地域活性化への貢献を目的に協賛。 同社の石井社長は「トライアルは技術と美しさを兼ね備えた競技。 世界のトップライダーが集う本大会を通じて、さらなる発展を願う」とコメントした。2026年シーズンは、本戦を含め全7戦が予定されており、次戦はスペインで開催される。 日本代表選手の活躍にも期待がかかる





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