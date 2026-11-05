日本財団スポGOMI連盟と東日本放送が共同開催「スポGOMI甲子園2026宮城県大会」を開催

日本財団スポGOMI連盟と東日本放送が共催する高校生の競技会「スポGOMI甲子園2026宮城県大会」が10月12日に開催され、仙台第一高校チームが優勝し全国大会へ進出する。

一般財団法人 日本財団スポGOMI連盟 （本社：東京都港区、代表理事：玉澤正徳）と株式会社 東日本放送 （本社：仙台市太白区、代表取締役社長：今井秀樹）は、10月12日（月・祝）に宮城県仙台市太白区のあすと長町杜の広場公園にて、『 スポGOMI甲子園2026 宮城県大会 』を開催しました。

この大会は、15歳から18歳の高校生が3人1組のチームを結成し、制限時間40分以内で規定エリア内のごみを収集してその質と量をポイントで競うものです。全国各地の予選を勝ち抜いた選り抜きチームが集結し、宮城県内の頂点争夺が行われました。

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大会の核心となる競技ルールと環境意識

世界的に深刻化している海洋ごみの約8割は、陸上から海へ流出しているとされています。この課題解決に向けた第一歩として、生活者一人ひとりが意識を持ち行動を起こすことが重要であるとされています。

スポGOMI甲子園は、未来を担う高校生が『スポGOMI』と呼ばれるスポーツごみ拾いを通じて、日々の暮らしと海洋ごみ問題のつながりに気づくきっかけを提供することを目的として開催されています。

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各チームは制限時間内に指定されたエリア内でごみを収集し、その量の多さと収集したごみの質に応じてポイントを獲得します。このプロセスを通じて、参加者ごしに環境保護への関心を高める教育効果も期待されています。

仙台第一高校「茶畑トレモロ」が4年連続優勝

10月12日の宮城県大会には、3年連続優勝の強豪である仙台第一高校に加え、宮城野高校、仙台第二高校、仙台白百合学園高校など全9チームが参加しました。

競技開始後、参加チームは新幹線の高架下や公園など各自が戦略を立てて散り、熱心にごみ収集に取り組みました。その結果、数的不利を乗り越えた仙台第一高校のチーム「茶畑トレモロ」が優勝を果たしました。

このチームは2人体制での参加でしたが、骨折した仲間の分も拾い続けると意気込みを示していました。収集したごみは7.63kgで、ポイントとして744.5点を記録し、圧巻の結果を叩き出しました。

2位・3位の結果と各校の参加背景

2位には同じく仙台第一高校の「茶畑まらかす」チームがランクインし、収集ごみ2.58kg、ポイント574.0点を記録しました。3位には仙台第二高校の「二高魂」チームが入り、収集ごみ4.91kg、ポイント513.0点を獲得しました。

仙台第一高校の6チームは全員がハンドボール部員であり、顧問の先生がチームワークや協力する力、考える力を育てるために最高のイベントであるとして参加を後押ししました。

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一方、仙台第二高校のチームはボランティア活動に熱心な担任の先生に勧められて参加し、仙台白百合学園高校と宮城野高校はボランティア部の部員が出場していました。

参加学生の発見と全国大会への展望

参加した高校生たちは、普段通り過ぎてしまう歩道の草むらなどにもごみが隠れていることを発見しました。また、ごみを探す、拾う、運ぶと役割を分担して協力する姿が印象的でした。

優勝した「茶畑トレモロ」のメンバーは、偶然植え込みに捨てられていた衣服を大量に発見したことが勝因だと振り返ります。骨折したメンバーも全国大会（1か月半後）に参加できる見通しがあり、3人で好成績を収めたいと意欲を燃やしています。

表彰後の記念写真では、参加できなかった骨折したメンバーもスマートフォンの画面越しに加わり、団結力を示しました。スポGOMI甲子園は2019年にスタートし、今年で8大会目を迎えています。

この大会は2008年に日本で生まれた「ごみ拾いはスポーツだ！」という合言葉のもと、チームワークや戦略、戦術で勝負するスポーツです。次世代にきれいな海を引き継ぐためのプロジェクトとして、全国制覇を目指す高校生たちの活躍に注目が集まっています。