建設、食品、小売、飲料、薬品など多岐にわたる業界の主要銘柄について、15銭から1円50銭程度の値動きがあった市場の状況を伝えた一覧。

東京=iF日経Wベ15円、サカタタネ75銭、タマホーム15銭、トライアル75銭、リブワーク15銭、キャンディル15銭、Oneトピ1円50銭、ソラコム15銭、住石HD15銭、iF4百 15円、野村・不動産15円、リョー菱HD15銭、東建コーポ2円40銭、第一建設60銭、鉄建建設15銭、大豊建15銭、アストロHD15銭、ピーエス45銭、日基技15銭、積ハウス60銭、四電工15銭、中電工45銭、三機工15銭、テクノ菱和15銭、ヤマト45銭、明星工30銭 日比谷設45銭、日清粉G15銭、日東富士45銭、昭和産75銭、iF米債7無15円、日本M&A15銭、エスエムエス45銭、クックパッド15銭、アイケイケイ15銭、中村屋30銭、グリコ90銭、不二家15銭、山パン90銭、モロゾフ30銭、亀田製菓30銭、寿スピリッツ60銭、湖池屋90銭、カルビー30銭、明治HD30銭、雪印メグ30銭、丸大食30銭、福留ハ15銭、柿安本店30銭、スタ・アリス15銭、NSSOL30銭、いちご15銭、ディップ15銭 鉄人化HD15銭、博報堂DY15銭、ライク15銭、エスプール15銭、出前館15銭、Vコマース15銭、サッポロ45銭、キリンHD30銭、野村国内債券1円50銭、農中日経平均15円、宝HLD60銭、コカBJH30銭、サントリBF45銭、DyDo 30銭、伊藤園30銭、キーコーヒー30銭、日清オイリオ15銭、Jオイル15銭、MXナスヘ有15円、カワチ薬品30銭、ABCマート30銭、高千穂交易15銭、アスクル15銭、くら寿司30銭 マクドナルド1円80銭、大戸屋HD15銭、アイケイHD15銭、エディオン30銭、あらた30銭、フジオフード15銭、アルフレッサ15銭、ハニーズHD15銭、ファマライズ15銭、ブルドック45銭、キユーピー90銭、ハウス食G90銭、カゴメ30銭、ダイショー30銭、GX高配E日15円、ヨコレイ15銭、東洋水75銭、イートアンド15銭、フジッコ15銭、Rフィールド30銭、ケンコーマヨ30銭、なとり15銭、北の達人15銭、紀文食品15銭 ベースフード15銭、オカムラ食品30銭、クラシル15銭、片倉60銭、ヒューリック15銭、ラサ商事45銭、ビューテHD15銭、JINSHD45銭、ビックカメラ15銭、Jグループ30銭、Jフロント15銭、ドトル日レス75銭、クラボウ45銭、ラクトJ30銭、BRUNO 30銭、クリエイトS30銭、バイタルKS15銭、大光15銭、TOKAI 15銭、チムニー30銭、オイシックス15銭、ジョイ本田15銭、ジェネパ15銭、ホットランド15銭 すかいらーく75銭、綿半HD15銭、ニッケ15銭、三重交GHD15銭、JPMC15銭、API 15円、GLP15円、プロロジスR15円、ムゲンE15銭、帝国繊維45銭、東和フード45銭、あさひ15銭、シップHD15銭、セブン&アイ30銭、クリレスHD15銭、トリドール45銭、山岡家1円5銭、トヨコー15銭、菊池製作15銭、Jテック・C30銭、Fブラザーズ30銭、TKP45銭、DG15銭、ウイルプラス15銭、コメダ30銭、ユニシアHD15銭 力の源HD30銭、ワコールHD15銭、ファインデ15銭、モルフォ15銭、エムアップ15銭、エイチーム15銭、ブロドリーフ15銭、ホットリンク15銭、特種東海15銭、ジョルダン15銭、情報企画30銭、セック45銭、インタートレ15銭、GMO-GS45銭、IGポート30銭、北越コーポ15銭、大王紙15銭、クラウドW15銭、データセク15銭、アイビーシー30銭、ザ・パック15銭、パークシャ15銭、マネフォ1円20銭、Tワークス15銭、多木化1円5銭 東合成30銭、T&S・G30銭、PAコンサル30銭、ラキール15銭、稀元素15銭、エアウォータ60銭、日本酸素HD45銭、高圧ガス30銭、オリオン15銭、戸田工30銭、ブルーゾーン15銭、スパイダー15銭、ビジョナル75銭、積水樹45銭、旭有機材90銭、ニチバン15銭、フジプレアム15銭、サスメド15銭、CLHD30銭、アズジェント15銭、アミューズ45銭、クイック15銭、日シス技術30銭、電通グループ60銭、インテージH15銭、ぴあ45銭 イオンファン15銭、セーフィー15銭、Kudan15銭、ミンカブ15銭、東名30銭、ヴィッツ15銭、花王30銭、石原ケミ45銭、ニイタカ45銭、ノースサンド45銭、HENNGE45銭、フリー60銭、スピー30銭、武田1円35銭、アステラス30銭、理ビタ75銭、小野薬15銭、持田薬30銭、参天薬15銭、テルモ30銭、HUグループ30銭、キッセイ75銭、栄研化45銭、ヒュマメイド45銭、大幸薬品15銭、ダイト15銭、ヘリオス15銭、日本ペHD15銭 藤倉化30銭、artien90銭、OLC75銭、ダスキン30銭、明光ネット15銭、BML75銭、リソー教育G15銭、早稲アカ30銭、フューチャー15銭、東計電算30銭、大塚商会30銭、サイボウズ30銭、東映アニメ60銭、Dガレージ30銭、エン15銭、資生堂75銭、ライオン15銭、高砂香15銭、ミルボン75銭、コーセーHD15銭、COTA30銭、ポーラHD15銭、ノエビアHD30銭、新日本製薬15銭、Ine45銭、エステー15銭、長谷川香料60銭 アース製薬90銭、ニチレキG15銭、ユシロ15銭、オカモト45銭、FIXER15銭、プラスゼロ30銭、朝日ラバー15銭、三星ベ30銭、バンドー45銭、日山村硝60銭、カバー15銭、日本ヒューム30銭、三谷セキ45銭、カーボン15銭、ニッカトー15銭、東京製鉄15銭、共英製鋼30銭、ヨドコウ30銭、中部鋼鈑45銭、丸一管30銭、愛知鋼45銭、日精線15銭、東邦鉛15銭、大阪チタ45銭、早稲田学習研15銭、ジーデップ45銭、ホッカン45銭 横河ブHD15銭、三和HD30銭、LIXIL30銭、ノーリツ30銭、リンナイ75銭、ダイニチ工業30銭、岡部15銭、東プレ60銭、ネツレン15銭、パイオラック30銭、三浦工15銭、弁護士COM75銭、アサンテ15銭、バリューHR15銭、M&Aキャピ75銭、リクルート1円5銭、芝浦機60銭、アイダ30銭、NITTOK45銭、日東工器30銭、メタリアル15銭、鎌倉新書15銭、石川製30銭、島精機15銭、守谷輸送機30銭、日阪製30銭、瑞光15銭 オイレス45銭、技研製45銭、ワイエイシイ15銭、渋谷工30銭、鶴見製45銭、日ギア30銭、椿本チ15銭、レイズネク30銭、理想科学30銭、ガリレイ30銭、ジャノメ15銭、マックス15銭、モリタHD45銭、グローリー30銭、セガサミー30銭、ツバキナカ15銭、前沢給装15銭、アスタリスク15銭、東芝テック15銭、宮越HD15銭、ヤーマン15銭、大崎電15銭、インスペック15銭、BUF30銭、サン電子1円95銭、EIZO 45銭、Jディスプレ15銭 ホーチキ30銭、帝通工45銭、日本トリム90銭、SMK60銭、航空電子45銭、アズビル15銭、日本光電15銭、チノー30銭、メガチップス1円50銭、OBARAG1円20銭、ウシオ電30銭、OKAYA15銭、日セラ15銭、フクダ電75銭、双葉電15銭、北電工75銭、大黒屋15銭、東海理60銭、アンビスHD15銭、カーブスHD15銭、ステムセル研15銭、ハルメク45銭、ユニソルHD45銭、全国保証15銭、富山第一銀60銭、ホンダ30銭 ハイレックス30銭、FCC30銭、シマノ3円75銭、FPパートナ45銭、アトム15銭、カッパクリエ30銭、コンドー15銭、ナガイレーベ15銭、良品計画90銭、アズワン30銭、小津産業45銭、高速1円5銭、ハウスローゼ30銭、イオン北海道15銭、コジマ15銭、ゼンショHD2円40銭、ハピネット1円20銭、幸楽苑15銭、日本ライフL15銭、ハイデ日高30銭、コロワイド30銭、オーハシテク15銭、白銅15銭、あさくま75銭、ナカニシ15銭 インターアク30銭、理計器60銭、岡本硝子15銭、キヤノン15銭、J・TEC15銭、メニコン30銭、トランザク15銭、前田工繊45銭、アトネイチャ15銭、SHOEI 45銭、フラベッドH15銭、萩原工15銭、エイベックス15銭、レック15銭、ZACROS15銭、宝&CO 15銭、未来工業60銭、ニチハ60銭、小松ウオール15銭、河合楽60銭、キングジム15銭、象印15銭、信越ポリ15銭、菱鉛筆60銭、タカラスタ15銭、ニフコ15銭、ブラインド45銭 グロブライド30銭、三陽商30銭、ミズノ30銭、紙パル商30銭、カメイ75銭、椿本興60銭、東京産30銭、正栄食30銭、アステナHD15銭、三愛オブリ15銭、ワキタ15銭、ヤマトインタ15銭、ミツウロコG45銭、シナネンHD45銭、エネクス15銭、モスフード45銭、ソーダニッカ15銭、立花エレ75銭、木曽路30銭、SRSHD45銭、Joshin75銭、ロイヤルHD15銭、ライフコーポ30銭、リンガハット30銭、AOKIHD15銭、オークワ15銭 コメリ30銭、松屋60銭、H2Oリテイ15銭、近鉄百 15銭、アクシアル15銭、平和堂15銭、フジ15銭、三谷産業15銭、千葉銀45銭、福井銀90銭、四国銀45銭、阿波銀30銭、宮崎銀15銭、リコーリース45銭、東洋15銭、日本取引所30銭、極東証券15銭、アニコムHD30銭、スパークス15銭、イー・ギャラ30銭、三井不30銭、菱地所75銭、平和不45銭、住友不30銭、テーオーシー30銭、スターツ30銭、リログループ15銭、ファースト住30銭 カチタス15銭、トーセイ45銭、穴吹興産45銭、東急RE15円、大和オフィス60円、京急15銭、富士急30銭、JR東日本75銭、JR西日本60銭、西武HD60銭、西鉄15銭、サカイ引越15銭、阪急阪神30銭、NANKAI 60銭、京阪HD30銭、山陽電15銭、ヤマトHD45銭、山九 30銭、福山運1円5銭、神奈交75銭、飯野海30銭、共栄タ30銭、NXHD45銭、JAL75銭、ANAHD75銭、MWCC15銭、Genky60銭、KPPGHD15銭 ブックオフG15銭、三井倉HD60銭、住友倉75銭、渋沢倉45銭、ヤマタネ45銭、乾汽船15銭、安田倉15銭、日本管財HD60銭、キユソ流通30銭、テレ朝HD30銭、スマバ15銭、KDDI 60銭、カドカワ60銭、中部電15銭、四国電15銭、北海電15銭、沖縄電15銭、大ガス45銭、邦ガス15銭、静ガス15銭、松竹90銭、東映1円20銭、共立メンテ30銭、建設技研60銭、ナガワ30銭、スクエニHD30銭、ニシオHD30銭、アイエスビー15銭 日本空港ビル1円20銭、藤田観30銭、トーカイ15銭、アイネス15銭、TKC30銭、応用地質15銭、オオバ15銭、コナミG5円40銭、福井コン30銭、泉州電45銭、ゲンキGDC15銭、オートバクス15銭、モリト15銭、アークランズ15銭、ニトリHD75銭、グルメ杵屋30銭、吉野家HD45銭、加藤産45銭、北恵15銭、松屋フーズ45銭、サガミHD15銭、ミロク情報15銭、王将フード60銭、ミニストップ15銭、アークス30銭、東テク75銭、大庄15銭.

東京=iF日経Wベ15円、サカタタネ75銭、タマホーム15銭、トライアル75銭、リブワーク15銭、キャンディル15銭、Oneトピ1円50銭、ソラコム15銭、住石HD15銭、iF4百 15円、野村・不動産15円、リョー菱HD15銭、東建コーポ2円40銭、第一建設60銭、鉄建建設15銭、大豊建15銭、アストロHD15銭、ピーエス45銭、日基技15銭、積ハウス60銭、四電工15銭、中電工45銭、三機工15銭、テクノ菱和15銭、ヤマト45銭、明星工30銭 日比谷設45銭、日清粉G15銭、日東富士45銭、昭和産75銭、iF米債7無15円、日本M&A15銭、エスエムエス45銭、クックパッド15銭、アイケイケイ15銭、中村屋30銭、グリコ90銭、不二家15銭、山パン90銭、モロゾフ30銭、亀田製菓30銭、寿スピリッツ60銭、湖池屋90銭、カルビー30銭、明治HD30銭、雪印メグ30銭、丸大食30銭、福留ハ15銭、柿安本店30銭、スタ・アリス15銭、NSSOL30銭、いちご15銭、ディップ15銭 鉄人化HD15銭、博報堂DY15銭、ライク15銭、エスプール15銭、出前館15銭、Vコマース15銭、サッポロ45銭、キリンHD30銭、野村国内債券1円50銭、農中日経平均15円、宝HLD60銭、コカBJH30銭、サントリBF45銭、DyDo 30銭、伊藤園30銭、キーコーヒー30銭、日清オイリオ15銭、Jオイル15銭、MXナスヘ有15円、カワチ薬品30銭、ABCマート30銭、高千穂交易15銭、アスクル15銭、くら寿司30銭 マクドナルド1円80銭、大戸屋HD15銭、アイケイHD15銭、エディオン30銭、あらた30銭、フジオフード15銭、アルフレッサ15銭、ハニーズHD15銭、ファマライズ15銭、ブルドック45銭、キユーピー90銭、ハウス食G90銭、カゴメ30銭、ダイショー30銭、GX高配E日15円、ヨコレイ15銭、東洋水75銭、イートアンド15銭、フジッコ15銭、Rフィールド30銭、ケンコーマヨ30銭、なとり15銭、北の達人15銭、紀文食品15銭 ベースフード15銭、オカムラ食品30銭、クラシル15銭、片倉60銭、ヒューリック15銭、ラサ商事45銭、ビューテHD15銭、JINSHD45銭、ビックカメラ15銭、Jグループ30銭、Jフロント15銭、ドトル日レス75銭、クラボウ45銭、ラクトJ30銭、BRUNO 30銭、クリエイトS30銭、バイタルKS15銭、大光15銭、TOKAI 15銭、チムニー30銭、オイシックス15銭、ジョイ本田15銭、ジェネパ15銭、ホットランド15銭 すかいらーく75銭、綿半HD15銭、ニッケ15銭、三重交GHD15銭、JPMC15銭、API 15円、GLP15円、プロロジスR15円、ムゲンE15銭、帝国繊維45銭、東和フード45銭、あさひ15銭、シップHD15銭、セブン&アイ30銭、クリレスHD15銭、トリドール45銭、山岡家1円5銭、トヨコー15銭、菊池製作15銭、Jテック・C30銭、Fブラザーズ30銭、TKP45銭、DG15銭、ウイルプラス15銭、コメダ30銭、ユニシアHD15銭 力の源HD30銭、ワコールHD15銭、ファインデ15銭、モルフォ15銭、エムアップ15銭、エイチーム15銭、ブロドリーフ15銭、ホットリンク15銭、特種東海15銭、ジョルダン15銭、情報企画30銭、セック45銭、インタートレ15銭、GMO-GS45銭、IGポート30銭、北越コーポ15銭、大王紙15銭、クラウドW15銭、データセク15銭、アイビーシー30銭、ザ・パック15銭、パークシャ15銭、マネフォ1円20銭、Tワークス15銭、多木化1円5銭 東合成30銭、T&S・G30銭、PAコンサル30銭、ラキール15銭、稀元素15銭、エアウォータ60銭、日本酸素HD45銭、高圧ガス30銭、オリオン15銭、戸田工30銭、ブルーゾーン15銭、スパイダー15銭、ビジョナル75銭、積水樹45銭、旭有機材90銭、ニチバン15銭、フジプレアム15銭、サスメド15銭、CLHD30銭、アズジェント15銭、アミューズ45銭、クイック15銭、日シス技術30銭、電通グループ60銭、インテージH15銭、ぴあ45銭 イオンファン15銭、セーフィー15銭、Kudan15銭、ミンカブ15銭、東名30銭、ヴィッツ15銭、花王30銭、石原ケミ45銭、ニイタカ45銭、ノースサンド45銭、HENNGE45銭、フリー60銭、スピー30銭、武田1円35銭、アステラス30銭、理ビタ75銭、小野薬15銭、持田薬30銭、参天薬15銭、テルモ30銭、HUグループ30銭、キッセイ75銭、栄研化45銭、ヒュマメイド45銭、大幸薬品15銭、ダイト15銭、ヘリオス15銭、日本ペHD15銭 藤倉化30銭、artien90銭、OLC75銭、ダスキン30銭、明光ネット15銭、BML75銭、リソー教育G15銭、早稲アカ30銭、フューチャー15銭、東計電算30銭、大塚商会30銭、サイボウズ30銭、東映アニメ60銭、Dガレージ30銭、エン15銭、資生堂75銭、ライオン15銭、高砂香15銭、ミルボン75銭、コーセーHD15銭、COTA30銭、ポーラHD15銭、ノエビアHD30銭、新日本製薬15銭、Ine45銭、エステー15銭、長谷川香料60銭 アース製薬90銭、ニチレキG15銭、ユシロ15銭、オカモト45銭、FIXER15銭、プラスゼロ30銭、朝日ラバー15銭、三星ベ30銭、バンドー45銭、日山村硝60銭、カバー15銭、日本ヒューム30銭、三谷セキ45銭、カーボン15銭、ニッカトー15銭、東京製鉄15銭、共英製鋼30銭、ヨドコウ30銭、中部鋼鈑45銭、丸一管30銭、愛知鋼45銭、日精線15銭、東邦鉛15銭、大阪チタ45銭、早稲田学習研15銭、ジーデップ45銭、ホッカン45銭 横河ブHD15銭、三和HD30銭、LIXIL30銭、ノーリツ30銭、リンナイ75銭、ダイニチ工業30銭、岡部15銭、東プレ60銭、ネツレン15銭、パイオラック30銭、三浦工15銭、弁護士COM75銭、アサンテ15銭、バリューHR15銭、M&Aキャピ75銭、リクルート1円5銭、芝浦機60銭、アイダ30銭、NITTOK45銭、日東工器30銭、メタリアル15銭、鎌倉新書15銭、石川製30銭、島精機15銭、守谷輸送機30銭、日阪製30銭、瑞光15銭 オイレス45銭、技研製45銭、ワイエイシイ15銭、渋谷工30銭、鶴見製45銭、日ギア30銭、椿本チ15銭、レイズネク30銭、理想科学30銭、ガリレイ30銭、ジャノメ15銭、マックス15銭、モリタHD45銭、グローリー30銭、セガサミー30銭、ツバキナカ15銭、前沢給装15銭、アスタリスク15銭、東芝テック15銭、宮越HD15銭、ヤーマン15銭、大崎電15銭、インスペック15銭、BUF30銭、サン電子1円95銭、EIZO 45銭、Jディスプレ15銭 ホーチキ30銭、帝通工45銭、日本トリム90銭、SMK60銭、航空電子45銭、アズビル15銭、日本光電15銭、チノー30銭、メガチップス1円50銭、OBARAG1円20銭、ウシオ電30銭、OKAYA15銭、日セラ15銭、フクダ電75銭、双葉電15銭、北電工75銭、大黒屋15銭、東海理60銭、アンビスHD15銭、カーブスHD15銭、ステムセル研15銭、ハルメク45銭、ユニソルHD45銭、全国保証15銭、富山第一銀60銭、ホンダ30銭 ハイレックス30銭、FCC30銭、シマノ3円75銭、FPパートナ45銭、アトム15銭、カッパクリエ30銭、コンドー15銭、ナガイレーベ15銭、良品計画90銭、アズワン30銭、小津産業45銭、高速1円5銭、ハウスローゼ30銭、イオン北海道15銭、コジマ15銭、ゼンショHD2円40銭、ハピネット1円20銭、幸楽苑15銭、日本ライフL15銭、ハイデ日高30銭、コロワイド30銭、オーハシテク15銭、白銅15銭、あさくま75銭、ナカニシ15銭 インターアク30銭、理計器60銭、岡本硝子15銭、キヤノン15銭、J・TEC15銭、メニコン30銭、トランザク15銭、前田工繊45銭、アトネイチャ15銭、SHOEI 45銭、フラベッドH15銭、萩原工15銭、エイベックス15銭、レック15銭、ZACROS15銭、宝&CO 15銭、未来工業60銭、ニチハ60銭、小松ウオール15銭、河合楽60銭、キングジム15銭、象印15銭、信越ポリ15銭、菱鉛筆60銭、タカラスタ15銭、ニフコ15銭、ブラインド45銭 グロブライド30銭、三陽商30銭、ミズノ30銭、紙パル商30銭、カメイ75銭、椿本興60銭、東京産30銭、正栄食30銭、アステナHD15銭、三愛オブリ15銭、ワキタ15銭、ヤマトインタ15銭、ミツウロコG45銭、シナネンHD45銭、エネクス15銭、モスフード45銭、ソーダニッカ15銭、立花エレ75銭、木曽路30銭、SRSHD45銭、Joshin75銭、ロイヤルHD15銭、ライフコーポ30銭、リンガハット30銭、AOKIHD15銭、オークワ15銭 コメリ30銭、松屋60銭、H2Oリテイ15銭、近鉄百 15銭、アクシアル15銭、平和堂15銭、フジ15銭、三谷産業15銭、千葉銀45銭、福井銀90銭、四国銀45銭、阿波銀30銭、宮崎銀15銭、リコーリース45銭、東洋15銭、日本取引所30銭、極東証券15銭、アニコムHD30銭、スパークス15銭、イー・ギャラ30銭、三井不30銭、菱地所75銭、平和不45銭、住友不30銭、テーオーシー30銭、スターツ30銭、リログループ15銭、ファースト住30銭 カチタス15銭、トーセイ45銭、穴吹興産45銭、東急RE15円、大和オフィス60円、京急15銭、富士急30銭、JR東日本75銭、JR西日本60銭、西武HD60銭、西鉄15銭、サカイ引越15銭、阪急阪神30銭、NANKAI 60銭、京阪HD30銭、山陽電15銭、ヤマトHD45銭、山九 30銭、福山運1円5銭、神奈交75銭、飯野海30銭、共栄タ30銭、NXHD45銭、JAL75銭、ANAHD75銭、MWCC15銭、Genky60銭、KPPGHD15銭 ブックオフG15銭、三井倉HD60銭、住友倉75銭、渋沢倉45銭、ヤマタネ45銭、乾汽船15銭、安田倉15銭、日本管財HD60銭、キユソ流通30銭、テレ朝HD30銭、スマバ15銭、KDDI 60銭、カドカワ60銭、中部電15銭、四国電15銭、北海電15銭、沖縄電15銭、大ガス45銭、邦ガス15銭、静ガス15銭、松竹90銭、東映1円20銭、共立メンテ30銭、建設技研60銭、ナガワ30銭、スクエニHD30銭、ニシオHD30銭、アイエスビー15銭 日本空港ビル1円20銭、藤田観30銭、トーカイ15銭、アイネス15銭、TKC30銭、応用地質15銭、オオバ15銭、コナミG5円40銭、福井コン30銭、泉州電45銭、ゲンキGDC15銭、オートバクス15銭、モリト15銭、アークランズ15銭、ニトリHD75銭、グルメ杵屋30銭、吉野家HD45銭、加藤産45銭、北恵15銭、松屋フーズ45銭、サガミHD15銭、ミロク情報15銭、王将フード60銭、ミニストップ15銭、アークス30銭、東テク75銭、大庄15銭