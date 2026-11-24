日本製鉄によるUSスチールの買収が難航の末に成立し、ペンシルベニア州の伝統的製鉄所エドガー・トムソン製鉄所で技術導入と設備刷新が始まった。

日本製鉄 による USスチール の149億ドルでの買収が難航の末に実現し、米ペンシルベニア州の伝統的製鉄所が新たなフェーズに入った。

エドガー・トムソン製鉄所で技術導入開始

日本製鉄が派遣した技術者たちが現地入りし、翻訳アプリを活用しながら効率的な日本の製鉄技術の導入を始めている。

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ペンシルベニア州南西部のモノンガヒラ川沿いにある工業地帯モンバレーで、エドガー・トムソン製鉄所の敷地内では新たな圧延工場の建設に向けた整地が進んでいる。

この新工場の長さはフットボール場5面分に及ぶ規模で、老朽化した既存施設でも設備の更新が行われている。

1875年にアンドリュー・カーネギーが開設したこの製鉄所は、長年にわたりアメリカのさび付いた産業力の象徴と見なされてきた。

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2年前には閉鎖寸前とみられ、何百人もの雇用が失われるおそれがあったが、今では日本製鉄による数十億ドル規模の投資で施設が刷新され、活気を取り戻しつつある。

買収承認まで1年以上の激しい反対と政治的障壁

日本製鉄による買収は2025年に承認されるまで、1年以上にわたり激しい反対に直面していた。

バイデン政権、買収を競ったアメリカ企業、鉄鋼労働組合の指導部はいずれも、USスチールが外国企業の手に渡るのを阻止しようとした。

買収が成立すれば、日本製鉄はUSスチールのペンシルベニア州の工場を見捨てると懸念し、アメリカの防衛産業に必要な鉄鋼の生産能力が損なわれると警告されていた。

これらの懸念は、米国内の政治的な対立や雇用維持への不安が背景にあり、買収プロセスを大幅に遅延させた要因となった。

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日本製鉄は最終的にこれらの懸念を解消する形で買収を完了し、現地の工場維持と生産能力の向上を約束している。

再生モデルとしての注目と今後の影響

今回の買収と技術導入は、日本製鉄がUSスチールの工場を閉鎖せず、むしろ再生させることで、アメリカ製造業の再生モデルとなることが期待されている。

日本製の効率的な製鉄技術の導入により、生産性の向上とコスト削減が見込まれ、既存の労働環境も安定する可能性がある。

エドガー・トムソン製鉄所の再建は、単なる施設の更新にとどまらず、アメリカ鉄鋼業界全体の復活を象徴する出来事として注目されている。

今後は、新設される圧延工場の具体的な稼働時期や、雇用創出の数の詳細が、地域社会と業界全体の関心事となる。

日本製鉄とUSスチールの連携が、長年の課題であった老朽化設備の問題をどのように解決していくかが、今後の行方を決める重要なポイントとなる。