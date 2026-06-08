日本航空(JAL)が新工場の建設を開始

日本航空(JAL)は、羽田空港整備地区内において航空機のランディングギア整備などを行う新工場の建設を開始しました。新工場は2027年12月末に竣工予定です。JALは新工場に関わる不動産を保有する新会社「株式会社Landing gear Innovation Factory」を2026年6月8日付で設立しました。

日本航空 (JAL)は、2026年5月19日より、 羽田空港 整備地区内において航空機の ランディングギア 整備などを行う 新工場 の建設を開始しました。 新工場 は2027年12月末に竣工予定です。

JALは新工場に関わる不動産を保有する新会社「株式会社Landing gear Innovation Factory」を2026年6月8日付で設立しました。 新工場では、現在分散している機能を集約するだけでなく、多くの自動省力化設備や日本初導入の最先端技術設備を導入することで、JALが長年培ってきたランディングギア整備技術をさらに強化し、世界の航空需要に応える次世代の中核拠点の構築を目指します。 ランディングギアとは、離着陸時や地上を移動する際に機体を支える、いわば「飛行機の脚」にあたる重要な装備品です。

新工場で実施するオーバーホール整備は、約10年ごとに航空機から取りおろして実施する大規模な作業です。 めっき技術やその代替となる次世代の溶射技術、特殊な金属加工、塗装、非破壊検査技術など、高度なノウハウと専門設備が不可欠であり、まさに技術の結晶とも言える整備です。 新工場では、現在分散している機能を集約するだけでなく、多くの自動省力化設備や日本初導入の最先端技術設備を導入することで、JALが長年培ってきたランディングギア整備技術をさらに強化し、世界の航空需要に応える次世代の中核拠点の構築を目指します





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日本航空 新工場 ランディングギア 整備 羽田空港

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