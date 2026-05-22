日本自動車連盟：雹害による安全的海警

JAF（日本自動車連盟）は、雹を伴う悪天候時における注意点を提示し、雹害によりリスクが上昇する運転行動を可視化している。特に立体駐車場や地下駐車場、屋上部に設置された駐車場への移動が必要である。降雹の可能性を検証するための気象庁情報欄も提示している。雹害による修理費も一段と高めになり、ADAS搭載車に関しても Kamera やセンサー類の再調整が必要となってくるため要注意である。車両保険も確認し、対象外に設定されていてもあった場合の対策を明示している。降雹の可能性が高まった時点で、屋内駐車場への移動を検討し、被害を軽減する可能性がある。降雹の可能性が検証可能な気象庁の情報を活用し、積乱雲の接近を検証するなど、雹害への対策にはより多くの方法がある。

日本自動車連盟（JAF）は、雹を伴う悪天候時の 注意点 として、無理な走行継続を避け、安全な場所へ避難するよう呼びかけている。 特に有効とされるのは、立体 駐車場 や地下 駐車場 、屋根付き施設への退避だ。

雹は短時間に集中的に降ることが多く、屋内へ移動することで被害を大幅に軽減できる可能性がある。 いっぽうで、路肩への急停車や、視界不良時の無理な運転継続は危険を伴う。 落雷や強風、周囲車両との接触リスクもあるため、安全確保を優先する必要がある。 近年はADAS（先進運転支援システム）搭載車の増加により、雹害による修理費用も高額化している。

フロントガラス交換時には、カメラやセンサー類の再調整が必要になる場合があり、修理費が膨らむ要因になっている。 また、ボンネットやルーフの広範囲なへこみ修理では、数十万円規模になるケースもある。 車両保険についても確認しておきたい。 一般的なケースでは、車両保険の補償対象となるケースが多いが、契約内容によっては対象外となる場合もある。

被害を受けた際には、降雹日時や場所、損傷状況を撮影・記録しておくことが、保険請求時に重要になる。 雹害への備えとしては、気象庁の「雷ナウキャスト」などを活用し、積乱雲の接近を早めに把握する方法も有効だ。 降雹の可能性が高まった段階で、屋内駐車場へ移動することで被害回避につながる





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