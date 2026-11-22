日本発の3Dソーシャルエンターテインメントアプリ「Utlas」は、アバターを通じて人と集まり、会話とゲームを同一空間で楽しむ「3Dソーシャル」構想を発表しました。好きな装いでボイスルームに入り、パーティーゲームに参加しながら声を交わすことができ、同じ趣味の人との出会いを促進します。市場データや国際規格の策定など、3Dモデルやアバター文化の成長背景にも触れています。

日本発の 3Dソーシャル エンターテインメントアプリ「 Utlas 」は、自分で選んだ アバター で人と集まり、会話とゲームを同じ場所で楽しむ「 3Dソーシャル 」構想を発表します。 利用者は好きな装いで ボイスルーム に入り、その場にいる人と声を交わしながらパーティーゲームに参加できます。

アバターを作る楽しみを、同じ趣味の人と出会い、一緒に過ごす時間へと広げる構想です。 SNSでは、友人が投稿した写真を見て、後から感想を送ることができます。 Utlasが「3Dソーシャル」と呼ぶのは、その写真に写るようなひとときに、自分もアバターで居合わせる交流の形です。 誰がどんな服で来ているかが分かり、ゲームで意外な結果が出れば、その場で一緒に笑えます。

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プロフィールを読み合う前から、二人の間にはたった今見た同じ出来事があります。 この構想には四つの要素があります。 自分を表すアバター、同じ空間で声を交わせるボイスルーム、初対面でも一緒に始められるゲーム、そして交流を続けるきっかけになるバーチャルギフトやコミュニティ活動です。 部屋や遊びが変わっても、同じアバターで顔を合わせるうちに、前に一緒に遊んだ人だと分かるようになります。

定期的な集まりがあれば、前回のゲームの話をしたり、新しく加わった人を次の一局に誘ったりできます。 日本では、アニメやゲームのキャラクターを集めたり、VTuberを応援したりする文化と並んで、自分で使う3Dモデルや衣装を選ぶ市場も育っています。 ピクシブの「BOOTH 3Dモデルカテゴリ取引白書2026」によると、BOOTHの同カテゴリの年間取扱高は、2024年の約58億円から2025年には約104億円（前年比約179％）となり、年間注文件数は約774万件に達しました。 ［2］ アバターを説明する言葉の整備も進んでいます。

経済産業省は2026年6月29日、日本が主導した国際規格「ISO/IEC 24216-1:2026」の発行を発表しました。 アバターの外観、身体の動きや表情をどう表すかといった機能を共通の言葉で分類し、文化的背景や多様性、利用上の倫理にも目を向けた規格です。 人と人、人とデジタルサービスをつなぐアバターを、どのように設計し、利用するかを扱っています。 ［1］ 好きなモデルや衣装を手にした人は、その姿で誰に会い、何をして遊ぶのでしょうか。

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Utlasでは、アバターの着せ替え、ボイスチャット、ゲーム、ファン同士の交流を一つのサービスにまとめ、作ったキャラクターで出かけられる場所を用意しています。 写真や自己紹介文には、自分がどんな人かを伝える役割があります。 Utlasの3Dアバターには、もう一つ、実際にその姿で活動する役割があります。 髪型や服を選んで作ったキャラクターが、ルームに入るときも、誰かと話すときも、ゲームの輪に加わるときも、自分の姿になります。

好きなキャラクターを集める楽しみに、その姿で人と会う楽しみが加わります。 博報堂ＤＹホールディングスの「メタバース生活者定点調査2024」では、メタバースサービス利用層の19.7％が、なるべく他の人と重ならないアバターを選ぶ、または作ると回答しました（前年比3.3ポイント増）。 好きなキャラクターに似せたり、その姿を再現したりする人は26.5％でした（同2.5ポイント増）。 自分だけの姿にこだわる人もいれば、よく知っているキャラクターに親しみを感じる人もいます。

［3］ボイスチャットは、オンラインゲームや配信を通じて多くの人になじみのあるものです。 Utlasでは、その声の主がどんな姿で参加しているかを、同じ3D空間で見ることができます。 たとえば、焚き火を囲む仲間のところへ行き、会話を少し聞いてから「何の話？ 」と声をかける。

そこでゲームが始まれば、同じ仲間と話したまま遊びに移れます。 少人数で近況を話す部屋と、あるテーマが好きな人が大勢集まる部屋とでは、会話に加わるきっかけも違います。 音声に、相手の姿と一緒にできる活動を組み合わせることで、その場に合った入り方を選べるようにするのがUtlasの考え方です。 初めて入ったボイスルームで、何から話せばよいか迷うことがあります。

Utlasでの過ごし方の一つは、先にみんなでひと勝負してみることです。 思いがけない結果に一緒に笑ったり、惜しかった相手に「もう一回やってみる？ 」と声をかけたり。 自己紹介だけでは見つけにくい話題も、たった今一緒に遊んだ相手とは共有できます。

Utlasでは、オンラインゲームでの出会いをきっかけに、一緒に遊んだ相手と同じボイスルームで話を続けられます。 一局終えたら、「私は協力プレイが好きだけど、普段はどんなゲームで遊ぶの？ 」と、自分の好みをひとつ添えて尋ねられます。 Lighthouse Studioが2024年12月に実施し、2025年4月に公表した調査では、日常的にゲームをする回答者の24％が、ゲームで知り合った他のプレイヤーと交流した経験があると答えました。

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その経験がある287人のうち、72％はゲーム以外でも交流したことがあると回答しています。 オンラインで最もよく一緒に遊ぶ相手も、友人が33％、ゲーム内で知り合った人が32％と近い割合でした。 ［4］ルームに入るとき、利用者は髪型や服装を選んだ自分のアバターで参加します。 普段の自分に似た装いを選ぶ人もいれば、好きなアニメの雰囲気に合わせて、現実では着たことのない服を試す人もいるでしょう。

相手の装いに目が留まれば、「そのコーディネート、どこが気に入っているの？ 」というところからも会話を始められます。 同じ人でも、友人が集まる部屋と、好きな作品について語る会では、着て行きたい服が違うかもしれません。 アニメ風の髪型や衣装、普段の自分に近いコーディネートなど、場に合わせて選んだ装いから、言葉を交わす前に好みが伝わることがあります。

Utlasでは、バーチャルファッションを、作って眺める楽しみから、人と会うときに使う楽しみへと広げます。 配信を見たりコメントやギフトを送ったりするほかに、推しのグッズを身に着けて出かける、部屋の一角を飾るといった応援の仕方があります。 博報堂が「推しがいる」と答えた15～29歳を対象に2022年と2025年の調査を比較したところ、グッズを身に着ける・持ち歩く人の割合は9.1ポイント、部屋に飾る人の割合は5.4ポイント上昇しました。

［5］ こうした楽しみを仮想空間に広げると、ファンが推しにちなんだ装いでテーマルームに集まり、クリエイターと一緒に記念日を祝うことも考えられます。 Utlasが想定するのは、クリエイターが開く交流会、ファンが演出に加わるパフォーマンス、クリエイターとファンが同じ組で遊ぶゲーム会などです。 普段は配信を見て応援している人が、今度は自分のアバターで催しに加わり、ほかのファンとも言葉を交わせます。 日本のアニメやゲームには、好きなキャラクターの姿を描いたり、衣装を自分なりに再現したりして楽しむ文化があります。

これまでアバターを使ったことがない人にも、好きな作品や装いは身近な入口です。 Utlasは、日本で育ったキャラクター文化やクリエイターの活動を、アバターを通じて人と知り合える場へと広げることを目指しています。 普段の自分に似た姿で友人に会いたい日もあれば、いつもなら選ばない髪の色や服で、初めての集まりに参加したい日もあります。 現実の見た目や周囲が抱くイメージに縛られず、その日に表したい自分の一面を選べること。

Utlasのブランドメッセージ「好きな自分で、好きな世界へ。 」（The Freedom to Be You）には、そんな意味があります。 SNSでは閲覧数やフォロワー数、投稿への反応から、人の関心を知ることができます。 Utlasの構想で重視するのは、利用者がその場で何に参加し、誰とどんな経験を共有できたかです。

たとえば、初めてのゲームで声をかけてくれた相手に、次の集まりでも会いたいと思う。 そうした、同じコミュニティに戻りたくなる理由を大切にしています。