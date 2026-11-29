日本男子バスケットボール代表はカタール戦を84-73で破り、W杯出場権を獲得しました。17点差からの大逆転劇や主力不在の中での団結力が勝利を導きました。

世界ランク22位の日本男子 バスケットボール 代表は、同ランク74位の カタール と対戦し、84対73で勝利しました。この勝利により、日本は3大会連続となるFIBA バスケットボール ・ ワールドカップ 出場権を手にしました。

前半17点差からの大逆転劇

27日にF組最大のライバルであるレバノンを86対82と逆転で下し、W杯出場へ王手をかけて臨んだ一戦です。試合は第1クォーター（Q）から相手のリズムに乗られ、リードを許す展開で進行しました。

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ゴール下でリバウンドがなかなか拾えず、流れを掴めなかった日本は、32対49で17点差の前半を終えました。この時点で出場の可能性は極めて低い状況に陥っていました。

流れを変えたい第3クォーター、馬場雄大のジャンプシュートで先制点を挙げました。さらに西田雄司から再び馬場に渡り、シュートを決めるなど上々の立ち上がりを見せました。

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相手チームは焦り始めファールを重ねました。7点差に迫るとデビッド・ホーキンソンが決めて47対52となりました。さらに56対49からホーキンソンがファールをもらいながらもシュートをねじ込み、51対56と詰め寄りました。

富永悠真の3点シュートで2点差まで追い上げ、最後は54対59で第3クォーターを終えました。この反撃が試合の行方を変える重要な転換点となりました。

主力不在も超え全員の役割遂行

アウェー2戦ではNBAクリッパーズの八村塁、クリッパーズの下部組織サンディエゴ・クリッパーズに所属する河村勇輝が不在でした。さらに渡辺雄太（千葉ジェッツ）も負傷で出場できない厳しい戦いを強いられていました。

それでも経験豊富な36歳の比江島暁がメンバー入りし、チームに幅を持たせることに成功しました。さらにレバノン戦で代表初先発した川真田健悟も貢献しました。

チーム最多得点を挙げたホーキンソンらチーム全員がそれぞれの役割を果たしました。これにより3人頼りのチーム構成から脱却し、進化した姿を見せ出すことに成功しました。

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エース3人の不在を埋めるどころか、むしろその隙間を埋めるような攻撃力と守備力で出場権をたぐり寄せました。これは個人能力だけでなく、チーム全体としての成長を示す結果です。

最終クォーターで徹底したチームプレー

勝負の第4クォーター、佐々木隆成（三遠）が最初の得点を上げました。その後、高島紳司（宇都宮）の3点シュートでついに追いつきました。

ホーキンソンがファールをもらってフリースローを決めると、一気に逆転しました。その後も攻撃の手を緩めず、一気に7点差に広がりました。

最後まで全員で攻め、守り続けました。最大17点差をひっくり返して大逆転でW杯出場権を手にしたのです。この勝利は日本バスケットボールの歴史に残る快挙となります。