日本生命セ・パ交流戦 巨人－オリックス

巨人－オリックス戦は、巨人長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌にあたって行われた。選手たちは特別ロゴワッペンを付けたユニホームを着用し、長嶋茂雄はなぜスーパースターなのかという質問に答える特別演出が行われた。

日本生命セ・パ交流戦 の巨人－ オリックス 戦は、巨人 長嶋茂雄 終身名誉監督 の 一周忌 にあたって行われた。 選手たちは特別ロゴワッペンを付けたユニホームを着用し、 長嶋茂雄 はなぜスーパースターなのかという質問に答える特別演出が行われた。

試合は戸郷翔征投手が2回に初の危険球で退場する展開となった。 長嶋さんは6月3日午前6時39分、肺炎のため89歳で死去した。 戦後の復興期から高度経済成長時代の日本を照らし、巨人の監督としても5度のリーグ優勝、2度の日本一に輝いた。 選手やファン、球団も問わず、思いをはせる日がこの日でした。

ソフトバンク王会長は「野球界にとってどれほど特別な存在であったか、ますますその思いが強くなります」と語った。 後輩たちも同じ気持ちだった。 戸郷は前日2日、故人の「巨人は勝たなきゃいけない」という言葉を胸に、「長嶋さんの日、そういう試合があると特に僕らは強く思い出します」と話していた。 勝ってファンを喜ばせる使命感に満ちた今季5度目の登板は、2回にオリックス紅林の頭部への死球で、自身初の危険球退場となった。

球場にも動揺が広がった。 長嶋氏がこの場面を見ていたら、「成功は失敗のマザー」とかけるだろう。 監督初年度75年の最下位から奇跡のリーグ優勝を果たしたのは76年。 その翌年の開幕を控えての抱負で飛び出した語録だった。 選手やファンも、思いをはせる日がこの日でした





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