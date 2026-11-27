プレスリリース 日本最大級 都市型ダンスミュージックフェスティバル 大雨の2日間、5.5万人の熱狂で揺れたお台場 「ULTRA JAPAN 2026」をプレイバック

エイベックス・エンタテインメント株式会社ULTRA JAPAN 2026実行委員会は、2026年9月19日～20日 - 東京・お台場、TOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場／江東区青海）にて「ULTRA JAPAN 2026」を開催いたしました。 11年目を迎えた今年はあいにくの天候となりましたが、会場には2日間で延べ5.5万人の観客が集結。

大雨が降り続く中、5.5万人の熱気に包まれた2日間をアーティストのビジュアル＆会場の写真とともにプレイバックします。 今年11年目を迎えた「ULTRA JAPAN」は大雨の中での開催となりましたが、今年も開場と同時に多くの観客が会場に集結。

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「ULTRA MAIN STAGE」「RESISTANCE」「ULTRA PARK STAGE」の3つのステージは、終始圧倒的な熱気に包まれ、お台場がひとつになる一体感を生み出しました。 MAIN STAGEでは、世界的な人気を誇るアーティストが次々に登場。 ZEDD B2B KNOCK2は力強いベースサウンドを軸にスピード感あふれるセットで会場を熱狂の渦に巻き込みました。 またTimmy Trumpetは、疾走感のあるダンスミュージックに力強いトランペット生演奏を織り交ぜ、ダイナミックなパフォーマンスを披露。