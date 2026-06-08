日本政府、PPAP廃止を決定：セキュリティ上の無意味さとリスクが背景

日本政府は中央省庁におけるPPAP（パスワード付きZIPファイル送信）の廃止を決定。セキュリティ専門家から長年指摘されてきた効果の低さとリスクが背景にある。代替手段としてクラウドストレージなどが推奨される。

先日、 日本政府 は中央省庁における「 PPAP廃止 」を正式に決定しました。 このPPAPとは、ピコ太郎のヒット曲ではなく、ファイルをZIP形式で圧縮し、パスワードをかけてメールに添付し、そのパスワードを別のメールで送信するという一連の方法を指します。

この方式は日本の企業や官公庁で広く普及していましたが、セキュリティ専門家の間では「PPAP（Password Protected and Paper）」と揶揄され、その効果に疑問が呈されていました。 政府の決定は、この慣行がもはやセキュリティ対策として機能せず、むしろリスクを増大させるという認識に基づいています。 PPAPの最大の問題点は、その根本的なセキュリティの欠陥にあります。 第一に、パスワード付きZIPファイルのパスワードは、メールを盗聴できる攻撃者にとっては容易に入手可能です。

なぜなら、最初のメールを盗聴できた攻撃者は、後続のパスワードメールも同じ経路で取得できる可能性が高いからです。 また、パスワード付きZIPファイルは、メールサーバー上のウイルスチェックやスパムフィルタをすり抜けることができ、悪意のあるソフトウェアを配布する手段として悪用されるケースが増えています。 実際に、2019年から世界的に猛威を振るうマルウェア「Emotet」は、パスワード付きZIPファイルを利用して検知を回避し、感染を広げた事例が報告されています。 さらに、PPAPは利便性の面でも大きな問題を抱えています。

送信者と受信者の間でパスワードを別途伝達する必要があり、そのプロセスが業務効率を低下させます。 また、パスワードをテキストメールで送信すること自体がセキュリティ上の脆弱性であり、パスワードが平文で送られることで、内部関係者による不正アクセスのリスクも高まります。 これらの理由から、多くのセキュリティ専門家はPPAPを「意味のない儀式」と批判し、早急な廃止を求めてきました。 政府の決定を受けて、各省庁は2023年度中にPPAPを段階的に廃止し、より安全なファイル共有手段に移行する方針です。

具体的な代替手段としては、エンドツーエンド暗号化を採用したクラウドストレージサービスや、パスワードの代わりにアクセス権限管理を用いたファイル転送システムが推奨されています。 これらの手法は、通信経路全体を暗号化し、ファイル自体にはアクセス制御を施すことで、盗聴や不正アクセスのリスクを大幅に低減できます。 この動きは、日本企業にも大きな影響を与えると見られています。 国内企業の多くは、政府の慣行に倣ってPPAPを採用してきたため、今回の政府決定を機に、企業レベルでもPPAPからの脱却が進むでしょう。

ただし、セキュリティ意識の低い中小企業では、新たなシステムへの移行コストや運用の複雑さが課題となる可能性があります。 そこで、政府はガイドラインの策定や補助金の支給など、移行を支援する施策を検討しています。 結局のところ、PPAPの廃止は、単なる手法の変更ではなく、セキュリティに対する考え方の転換を意味します。 これまで「何かをしている」という安心感に浸っていた慣行を見直し、本質的なリスク対策を講じる必要があります。

政府の決定は、その第一歩として評価できるでしょう。 今後の展開として、PPAPに代わる新しい標準的なファイル共有方法が確立されることが期待されます。 以上のように、PPAP廃止はセキュリティ強化の重要な一歩ですが、同時に組織全体のセキュリティ文化の向上が求められています。 企業や官公庁は、技術的な対策だけでなく、従業員の教育やポリシーの策定にも力を入れるべきです。 そうすることで、より強固なセキュリティ基盤を構築できるでしょう





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