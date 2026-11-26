国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を利用し、ホンダは「アキュラ インテグラ Type S」（以下、インテグラ Type S）を日本に導入する。この流れは振り返ること2025年4月、日本の自動車と自動車部品がアメリカで25％の追加関税率を課されたことに端を発している。その後、日米関税交渉でそれを15％にとどめたわけだが、そこでアメリカが日本に差し出した条件の1つが、前述の認定制度を作り日本にアメリカ製のクルマを買わせることだった。

国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を利用し、 ホンダ は「アキュラ インテグラ Type S」（以下、 インテグラ Type S）を日本に導入する。 この流れは振り返ること2025年4月、日本の 自動車 と 自動車 部品がアメリカで25％の追加関税率を課されたことに端を発している。

その後、日米関税交渉でそれを15％にとどめたわけだが、そこでアメリカが日本に差し出した条件の1つが、前述の認定制度を作り日本にアメリカ製のクルマを買わせることだった。 これによりアメリカの基準を満たしていれば、追加の仕様変更や環境試験なしで保安基準適合とみなされ、日本で販売できることになる。 細かな話をすれば、逆に日本の仕様に一部だけを変更するということも許されず、たとえば助手席側のミラーは拡大鏡だったり、光軸調整がなかったりと、日本のクルマとは異なるところがチラホラ見受けられる。

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こうして導入となったインテグラ Type Sは、限定250台、価格は899万9800円となる。 ややお高いという感覚を持つが、北米での価格は5万3900ドル。 すなわち日本円にすればおよそ859万円だから、ホンダも頑張ってくれたと受け止めるべきかもしれない。 別の機会にこのクルマを日本に並行輸入したユーザーのお話を伺ったことがあるが、輸送費や排出ガス試験を行ない、走り出すまでにおよそ1200万円もかかったというのだから。