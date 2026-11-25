ロス五輪の3人制バスケットボール出場枠のうち、FIBA国別ランキングによる5枠のうち、日本女子は世界ランク4位、アジア・パシフィック地域2位で26年度を終え、中国に次ぐ2番手で五輪出場圏内に留まった。カナダやオーストラリアを撃破するなど結果を出し、オーストラリアやモンゴルと大きな得点差をつけた。前田監督はストレートインを目標とし、来シーズンはポイント獲得と競技力向上に取り組むと気を引き締めた。

ロス五輪 の出場枠は、１２枠で開催国の米国は決定しており、残り１１枠のうちの５枠は２０２７年１２月１日時点の、ＦＩＢＡ３人制国別ランキングをもとに決定される。 日本女子 は、今年、強豪国のカナダ、オーストラリアを撃破し、アンダーカテゴリーの愛知・名古屋アジア大会で初優勝するなど結果を出し、世界ランク４位につけ、２枠あるアジア・パシフィック地域で中国に次ぐ２番手で、五輪出場圏内で２６年度を終えた。 ３番手につけるオーストラリア（全体９位）、４番手のモンゴル（全体１０位）とは大きな得点差があり、最短での五輪出場へ、大きく前進している。

前田監督は「ロスオリンピック出場権獲得活動の１年目のシーズンをしっかり走り抜くことができた。 ロスに向けて目標としているストレートインというところでアジア・パシフィックで２位という位置に上がることができた」と報告した。 ３人制は、２１年東京五輪に初採用され男女ともに出場したものの、２４年パリ五輪は出場を逃した。 世界ランクでの出場枠を逃すと、残り６枠をかけて強豪国が集う世界最終予選に回らなければならない。 今度こそ夢舞台に立つためには、是が非でも世界ランクで出場を決めたいところ。

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前田監督は「２位をしっかり最後まで守り抜くということが最大の課題。 来シーズンはポイント獲得と競技力向上というところを取り組んでいきたい。 世界で勝ち続けられるチーム作りをやっていきたい」と気を引き締めた。