日本女子大が低コストDNA変異検出手法OddCAPSを開発

日本女子大学が開発した新しい遺伝子解析手法「OddCAPS」により、従来の制限酵素の制約を回避し、低コストで高精度なDNA変異検出が可能になった。

日本女子大学 （東京都文京区）は2日、DNA変異を簡便に低コストで検出する新しい 遺伝子解析 手法を開発したと発表した。この手法は、従来の方法では検出が困難だったDNA配列に対しても適用可能であり、特殊な機器を使わずに実施できるのが特徴である。研究成果は米遺伝学会誌にも掲載された。

新手法OddCAPSの開発背景

開発を行ったのは、同大理学部化学生科学科・生体応答学研究室（大野速雄研究室）のグループである。DNA配列の塩基が何らかの要因で別のものに置き換わったり、増減したりする現象を「変異」と呼び、これが起こるとがんや希少な遺伝性疾患などの病気が発症する可能性がある。この変異を安価で簡便に検出するための新手法として「OddCAPS（one-step dual-primer dCAPS PCR）」が発表されたのである。

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従来、広く使われていたのはdCAPS法と呼ばれる手法であった。しかしこの方法では、利用できる制限酵素（特定のDNA配列を認識して切断する酵素）や標的配列（DNA中の目的に応じて対象となる領域）に制約が存在していた。そのため、特定の配列に対する解析には高度な技術や高額な装置が必要となるケースが多く、研究者の間では課題となっていた。

既存技術の制約を大幅に緩和

今回の新手法OddCAPSは、これらの従来からの制約を大幅に緩和することに成功した。特に注目すべきは、広く普及している8種類の制限酵素だけを用いて、任意のDNA配列中の一塩基を検出できることを示した点である。これにより、これまで検出が難しかった複雑な変異も、特別な工夫なしで検出することが可能となった。

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この技術革新により、解析の対象となるDNAの範囲が格段に広がった。特定の限られた酵素や配列に依存せず、より一般的な手法で多様な遺伝子変異を捉えられるようになったことは、基礎研究から臨床応用に至るまで大きな進歩である。研究者たちは、この新手法が持つ汎用性の高さに期待を寄せている。

低コストで汎用的な解析技術へ

さらに、同手法は特殊な解析装置を必要としない点も大きな利点である。一般的なPCR装置と電気泳動装置があれば、いつでもどこでも実施できるため、設備の整っていない研究室や教育現場でも活用しやすい。これにより、変異体の選抜や遺伝解析など、多様な研究現場で低コストかつ汎用的な解析技術としての活用が期待されている。

従来の高額な装置や限定的な酵素セットへの依存から解放されることで、遺伝子解析のコストは劇的に低下する可能性が高い。このことで、より多くの研究機関や医療現場で、より広範な遺伝的多様性や病原因子に関する調査が行われるようになると予想される。日本女子大学の今回の発表は、遺伝子医療の民主化にもつながる可能性を秘めている。

今後の研究と社会への影響

大野速雄研究室のグループが今回発表した成果は、単に技術的な進歩にとどまらない。希少疾患の早期発見や、がんの遺伝子プロファイリングなど、医療現場での応用も視野に入っている。また、環境中の微生物の遺伝子解析や、農業における品種改良など、生命科学の幅広い分野での活用が想定されている。

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この新手法が今後どのように発展し、どのくらいのペースで実用化されるかが注目される。しかし、既存のハードルを下げるこの技術は、遺伝子解析をよりアクセスしやすいものにするための重要な一歩となるだろう。日本女子大学の取り組みが、今後の生命科学分野にどのような新しい展開をもたらすか、継続的な注視が必要である。