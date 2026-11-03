日本国憲法公布80年と改憲論議の現在地：専門家が分析する実情

日本国憲法公布から80年を迎える中、長期未改正の理由と今後の改憲見通しを東大の境家史郎教授と都立大の木村草太教授に聞き、政治力学と憲法解釈の実態を解説する。

日本国憲法 は、公布から3日後の80周年を迎えた。この80年間、一度も改正されていない背景には何があるのか。今後の 改憲論議 の見通しを含め、日本政治を専門とする東京大学の 境家史郎 教授と、憲法学を専門とする東京都立大学の 木村草太 教授にそれぞれ見解を聞いた。

国際的に希薄な改正記録と国民意識の分析

日本国憲法が80年間、一言一句変わらなかったことは、国際的に極めて希有な事例である。この事実について、多くの人が国民の強い護憲意識が理由だと説明しているが、この見方に対しては常に疑問が持たれてきた。戦後の世論調査を詳細に分析してみると、改憲反対派が賛成派を明確に上回っていた時期は、長期間にわたって続いていたわけではないことが浮かび上がる。

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まず挙げられる要因は、日本国憲法自体が他国と比較して非常に簡潔に記されている点にある。条文が簡潔であるため、解釈の余地が広く、国が直面する多くの問題を具体的な法律に委ねてきた歴史がある。そのため、時代の変化に応じて社会制度を変更する必要が生じた場合でも、憲法そのものを変える必要はなく、既存の法律を改正すれば対応可能だった。

2つ目の要因は、解釈改憲と疑われかねない大きな変更を、国民が現実として受け入れてきたことである。例えば、自衛隊創設当時、憲法学者の主流派はこれを違憲であると断定していた。しかし、国民は次第に自衛隊の存在を受け入れていった。これは日本人が憲法を深く愛していたからというより、むしろ憲法そのものに対する関心が低かったためだと考えられる。

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政治家、官僚、学者のレベルでは、憲法の条文と現実社会を整合させなければならないという問題意識が強く持たれていた。一方で、有権者が憲法問題に関心を持たないのは自然な帰結であり、憲法改正が日常の生活に直接的な影響を与えないことが大きな理由となっている。

政治力学と改憲勢力の再編成と動向

こうした国民の関心の低さを解消するには、政治の側がイニシアチブを取って問題を提起する必要がある。改憲の国会発議という段階に至って初めて、有権者がこの問題に意識を高める傾向がある。現在、首相は改憲に対して積極的な姿勢を示しており、伝統保守派の政治家の間では、押し付け憲法を少しでも変えたいという思いが根強い。

連立政権の組み替えも改憲論議の進展に大きく影響している。公明党は形式的には改憲容認勢力に分類されるものの、実際の政治プロセスでは改憲に対してブレーキをかける存在として機能してきた。それに対し、日本維新の会は改憲を推進するアクセル役として明確な役割を果たしている。

さらに、公明党や日本維新の会以外の勢力も注目される。国民民主党や参政党など、野党の側にも改憲に対して積極的な姿勢を示す勢力が多く存在している。国会全体の勢力図を現状で見た場合、改憲が現実的な政治日程として議論される可能性は、以前に比べて確実に高まっていると言える。

憲法論の根本原則と立憲主義の確立

現在の改憲議論において、不満が募っている点の一つは、9条を巡る議論が「戦争か、平和か」という単純な対立の枠組みに収められがちなことである。この対立構造は、憲法論として本質的ではないと考えられている。本来あるべき議論の立て付けは、「立憲主義か、非立憲主義か」という視点に基づくべきだ。

憲法の本来の目的は権力を制限することにあり、その核心は立憲主義の確立にある。既に存在している軍事的な組織を、憲法の枠組みの中でどのように統制・管理するかという議論の仕方が、憲法論の本筋である。この観点からすると、現在の議論は根本的な部分から逸脱している可能性が高い。

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多くの憲法学者が、これまでの安全保障法制を違憲であると指摘している。その状態が10年近く続いているが、これが適切なのかという疑問が提起されている。憲法と現実の整合性を高めるためには、自衛隊を解散して完全な丸腰の国になるか、あるいは自衛隊を残したまま憲法を現実の安全保障環境に合わせて改正し、いったん立憲主義を確立するかのどちらかを選ぶ必要がある。

改憲ハードルと国民的合意の現状

改憲に至るまでの現実的なハードルも依然として高い。日本国憲法の基本原理については、改憲派を含め広く妥当であると受け入れられており、根幹部分の変更の必要がないという広範な合意が存在している。また、自民党はこれまで、衆院解散権の制限や憲法裁判所の設置といった項目については拒否を続けており、これらの点では「強固な護憲派」としての立場を維持してきた。

最も争点となってきた海外派兵を可能にするための9条改正論は、依然として十分な支持を得られていない。1990年代ごろには、経済大国である日本が国際貢献しないのはいかがなものかという議論が存在したが、近年では少なくとも国民の間で日本の国力は以前ほど大きくないという認識が広がっている。

そのため、「なぜ日本だけ貢献しなければならないのか」という機運が強まっている。「日本人ファースト」のようなスローガンが耳目を集める現在の社会状況において、海外派兵のための改憲を主張する議論は、支持を得にくい環境にある。

10年前と比べると、改憲に対する国民全体の関心は低下している傾向にある。政治指導者の意欲と、世論の冷ややかな反応のギャップが、今後どのようになるかが、日本国憲法の次の80年を左右する重要な鍵となる。