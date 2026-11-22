日本列島を襲う急激な寒波で家庭で暖房の使用が始まりました。また、池添厩舎がアメリカ芝G1勝ち馬の体質と動きを高く評価し、次走への期待が高まっています。

日本列島 を覆う厳寒の寒波が猛威を振るい、各地で気温の急低下が記録されています。あるジャーナリストは、先週月曜日に会社へ出勤する際に、薄手のジャンパーのみでの寒さに耐えかねた記憶を鮮明に振り返っています。

季節の急変と体調管理の重要性

先週の金曜日には気温がまだ10度前後を保っていたものの、その後の急激な温度低下により、週末の帰宅時にもはや室温が冷え切っていました。この厳しさを前に、その夜は今年初めて暖房設備の稼働を余儀なくされました。

Also read ��ŷ�ľޡ����ۥ���ơ����äƹ���ǡ��Х���ա���!�����ڸ������ʡ����㡦ͭ��ᤫ����̾&̴�����Ѥ� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com

わずか1か月前までは、暑さ対策として冷房設備を使用していた時期と比較すると、現在は一年中エアコンが多用される状態となっています。このような気温差の激しい変化は、体調管理において特に注意が必要です。

この年齢層では、風邪の治りが悪くなる傾向があり、昨今ではその症状への恐怖感が強まっています。現在、わずかながら鼻の奥がむずむずし始める兆候が見られるため、即座に薬を購入するか、あるいは疑わしきは病院へ直行するという判断を模索中。

Advertisement

池添厩舎が米国芝G1馬の可能性を探る

京都競馬場の報道陣の間では、池添厩舎が管理する馬に関する取材の感触が非常に良好であると報告されています。この馬は、お母さんがアメリカの芝地で行われるグループ1競走の優勝馬であり、高い血統的ポテンシャルを秘めています。

池添厩舎調教師はこの馬について、体重が430キロ程度と小柄な体格ながら、動きが極めて良いと断言しました。彼は、この馬が切れのある動きを見せ、体をうまく使って走行している点を高く評価しています。

父方からの遺伝的な気性的な問題もないことが確認されており、コンディションは順調に仕上がっています。そのため、最初の出走から高い期待を持てる状態であると、関係者からは指摘されています。

調教環境と次走の戦略的判断

調教の過程では、中間テストにおいてリングハミの使用に切り替えられました。この変更により、左回りのコースでの走行が著しく向上し、一定の訓練効果が確認されたと、片山厩務員助手は説明しています。

Advertisement

ただし、この馬はまだ繊細な面を残しているため、輸送時のストレスや環境変化がパフォーマンスに与える影響が懸念材料となっています。輸送環境をいかに整えるかが、今後の鍵となるでしょう。

特に注目は、来週京都競馬場で実施される2歳ステークスへの出馬です。この競走は優良なメンバーが揃っており、現在のマイルCSとの比較においても、個人的には来週の競走に注力すべきだと考えています。