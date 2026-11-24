2025年度末の全国書店数が9993店となり1994年の調査開始以来初めて1万店を下回った。無書店自治体が増加する中、CCCは増収増益を維持し業界再編を加速させている。

日本出版インフラセンター が発表した統計によると、2025年度末（2026年3月末）時点で全国の書店数は9993店となり、1994年度の調査開始以来初めて1万店を下回った。この数値は出版業界が直面している深刻な不況と、消費者の読書習慣の変化を象徴する歴史的転換点を示している。過去数十年にわたり堅調に維持されてきた書店網の分断は、今後さらに進行すると予想され、業界全体の構造改革が求められている。

書店数の減少は全国均一ではなく、地域格差として顕在化している。全国の市区町村のうち、新刊を取り扱う書店が1つもない「無書店自治体」の割合が4分の1以上に達している。地方部を中心に書店の撤退が続くことで、住民の読書環境や地域の文化的インフラが脅かされる事態となっている。この状況は出版流通の効率化が進む一方で、物理的な本へのアクセス機会が狭まっていることを意味する。

Also read 株式会社ADOOR、EXPO 2025 大阪・関西万博「デジタル学園祭 2025」にて「IND-1 2025」を開催

CCCの増収増益と経営戦略の成功

書店数の減少という逆風の中でも、株式会社CCCは堅調な財務業績を維持している。2025年8月期の売上高は1407億円で前期比4.1%増、営業利益は51億円で同18.2%増となり、5期連続で増収増益を記録した。さらに純利益に関しても3期連続で過去最高を更新しており、業界全体が苦境に立つ中で突出した経営安定性を示している。この業績は単なる業界平均の追随ではなく、独自のビジネスモデルの成功を裏付けるものとなっている。

CCCの経常利益目標についても、計画を大幅に前倒しして達成している。27年の経営目標数値だった経常利益50億円を、25年8月期（経常利益53億円）に前倒しで達成したことは、企業の実力と市場での強固な地位を証明している。この数字は投資家や業界関係者にとって、CC Cが出版流通の基盤を確固たるものにしつつあることを示す重要な指標となっている。他の多くの出版社や卸売業者が苦戦する中で、CCCのこの成果は注目すべき対照的な事例として機能している。

Advertisement

店舗運営と在庫管理の最適化

国内の既存店売上高は、25年8月期に前年比102.6%と堅調に推移しており、国内事業が業績を支える基盤となっている。CCCの藤則幸男社長は、「人々は本を求めている」という前提に立ち、欠本による売り逃しを防ぐために在庫をタイムリーにそろえる棚作りを徹底してきたと説明している。この顧客志向の在庫管理戦略は、需要予測の精度を高め、売上機会の損失を最小限に抑える効果を生み出している。店舗内での商品陳列効率化は、小売業の基本でありつつも、出版業界特有の多品種少量生産という課題に対しては特に重要な競争優位性となっている。

CCCは購入前の本をカフェに持ち込める「ブック＆カフェ」の形式を採用し、顧客体験を向上させている。また、POSデータ管理を活用した販売情報のリアルタイム分析と、Tポイントといった顧客ロイヤルティプログラムの横展開を図っている。これらの施策は、単なる書籍販売からライフスタイル提案へと事業を昇華させる役割を果たしている。FC店舗でのこれらの成功事例は、フランチャイズ本部としての価値を高め、加盟店の成長を牽引する原動力となっている。

業界標準の変化と競合他社の対応

13年3月期にCCCは紀伊國屋書店や丸善CHIホールディングスなどの大手を上回る、国内最大の書店チェーンとして君臨する地位を確立した。この躍進は、従来の大型書店チェーンが持っていた物理的な規模の優位性を、データ駆動型の運営と複合的なサービス提供で凌ぐことを示した。CCCの成功は、出版流通業界において「規模の経済」から「効率と体験の経済」へのパラダイムシフトを促すきっかけとなった。この構造変化は、業界全体のパフォーマンス基準を根本から書き換える影響を与え続けている。

CCCの成功を受け、他の多くの書店も生き残りをかけて戦略を転換せざるを得なくなった。多くの競合他社はカフェ併設や文具・雑貨販売スペースの拡大に舵を切っている。これは単なる流行追随ではなく、書籍販売単体では利潤率を維持できない現実に対する応急処置的かつ構造的な対応である。顧客が店舗に長時間滞在し、他の商品やサービスも購入することで収益性を高める这一戦略は、CCCの影響が業界全体に波及していることを示す顕著な証拠となっている。今後はさらに、店舗の多機能化とサービス差別化が進むと予想される。出版不況の風の中で、书店という形態そのものが再定義されつつある。」