日本代表MF遠藤航がW杯北中米大会を離脱、代わりにFW町野修斗を追加招集、新主将はDF板倉滉

FIFAワールドカップ北中米大会を控えるサッカー日本代表に衝撃。ケガの影響で別メニュー調整が続いていたMF遠藤航が離脱することが決定した。代わりにFW町野修斗が追加招集され、新主将にはDF板倉滉が就任。遠藤は2月の靱帯損傷から手術、復帰を果たすも直後の試合で再び違和感を覚え、別メニュー調整が続いていた。初戦のオランダ戦が3日後に迫る中、大会規定により初戦24時間前までにメンバー入れ替えが可能なため、タイムリミットが迫っていた。チームは despite the setback 初戦勝利を目標に調整を進める。

【ナッシュビル近郊（米国）11日（日本時間12日）＝佐藤成】 FIFAワールドカップ （W杯）北中米大会に臨む サッカー 日本代表 に激震が走った。 ケガの影響で別メニュー調整が続いていたMF 遠藤航 （33＝リバプール）が離脱。

FW町野修斗（26＝ボルシアMG）が代わりに追加招集されることが決定し、新主将はDF板倉滉（29＝アヤックス）に託された。 離脱が発表された遠藤とは、シュツットガルト時代にともに戦った間柄だ。

「航君が一番悔しいだろうし、僕らがいくら考えても、航君にしか分からないものがあると思うので。 僕は自分のできることをしっかりやっていこうという感じです」と切り替える。 1次リーグ初戦のオランダ戦3日前の衝撃は、多少なりともチームに影響はある。 それでも伊藤は「前回負けてからチームで優勝しようっていうことを目標にやってきたので。 その目標に向かって、まずは初戦ちゃんと勝って勢いに乗れるようにやっていきたいです」と意気込んだ。

前回大会は1次リーグ第2戦のコスタリカ戦のみの出場にとどまった。 今回は主軸としてチームをけん引する活躍が来される。

「世界で一番大きい大会だと思いますし、誰しもが目指してる舞台なので、この舞台を、しっかり楽しんで、いい結果が得られたらいいなと思います」と力を込めた。 離脱が決まった遠藤は2月11日のサンダーランド戦で左足甲の靱帯（じんたい）を痛めて手術。 リハビリに励み、5月31日のアイスランド戦で復帰していた。 しかし同試合で左足に違和感を覚え、前半のみで交代。6月2日から始まったメキシコ・モンテレイでの事前合宿から別メニュー調整が続いていた。

チームは14日に1次リーグ初戦のオランダ戦（ダラス）を迎える。 大会規定でケガ人や病人が出た場合は初戦の24時間前までにメンバーの入れ替えが可能。 タイムリミットが迫っていた





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