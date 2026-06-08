日本代表、モンテレイ事前キャンプでアクシデントもポジティブに転換 森保監督「想定外への対応がチーム強化に」

日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前キャンプで予期せぬ練習場の変更などアクシデントに見舞われたが、森保一監督は「臨機応変」「ポジティブ変換」の姿勢を貫き、本大会での不測の事態に備えた。6日間で3つの練習場を転々としたものの、選手たちは与えられた環境で最高のパフォーマンスを発揮し、暑熱順化にも手応え。モンテレイの協力にも感謝を示し、W杯開幕へ向けて準備を進めている。

日本代表 は2日夕に モンテレイ へ入った。 当初の予定では3日夕からクラブ施設で練習を開始する予定だったが、ピッチ状態の悪化により練習場の変更を余儀なくされた。 同日は地元の医大施設を使用したが、ピッチが固くケガのリスクが高かったため、4日から2日間は地元の名門 モンテレイ のクラブ施設に移った。6日には初めてティグレスの施設を使用したが、この日のトレーニングマッチでは再び モンテレイ の施設に戻り、 事前キャンプ を締めくくった。6日間で3つの練習場を転々とする 事前キャンプ となった。

それでも森保一監督は「違うピッチでトレーニングしなければいけないこともあったけど、これは試合でも起こり得ること。 日常の中でも想定外が起きた時、どう落ち着いて対応できるかはオン・ザ・ピッチでもオフ・ザ・ピッチでもチームの状態を整えていくために大切なこと」と述べ、本大会でのアクシデントも想定した上で「選手たちが落ち着いて与えられた環境の中で、自分たちがいまできることをやって次につなげていくというのができたことが、逆にアクシデントがあったのが良かったことかなと思う」と前向きに総括した。

就任以来8年間、アクシデントのたびに「臨機応変」「ポジティブ変換」を重視してきた森保監督は、W杯直前でもその姿勢を貫いた。 アメリカでは気候や交通など不測の事態に見舞われる可能性も否定できないが、「これからスムーズにいけば、またスムーズに行ったことがよりありがたく感じると思うので、そういう意味でも良かったと思う」と冷静に語った。 さらに「3か所で練習をしていたが、ティグレスがダメだった時に他の選択肢が持てるというところ、即座に準備してもらえるところは協会の事務方の頑張り。

現地のコーディネーターがいて、その方々とこれまでも密に連絡を取り合って、想定外が起きた時に素早く対応できるようコミュニケーションを取って、情報をやり取りしてくれていたことで、その時の一番いい環境で練習をさせてもらうことができている」と感謝を示した。 また、モンテレイへの感謝も述べ、「一番練習の回数が多かったモンテレイの方々も日本代表チームの受け入れを歓迎してくださって、アクシデントが起きた時に自分たちがなんとかしようという心意気を見せてくださって、対応してくださって本当にありがたい。

ガタガタのグラウンドで事前キャンプを終わらせて、クオリティー的に上げられなかったということが起きてもおかしくないなか、モンテレイの方々にもお世話になった。 すごく手厚い、温かいサポートを受けたと思うので、クラブの方々、対応してくれた方々にも感謝申し上げたい」と語った。 一方、モンテレイで事前キャンプを張った効果もあった。 最大の目的は、同地で行われるグループリーグ第2戦・チュニジア戦と、1位通過の場合のラウンド32に備えるためだった。

森保監督は「試合でも起こり得ること」と述べたが、チームは試合前々日から同地に入るため、警備体制や人々の習慣などメキシコ特有のムードを体感できたのは大きなメリット。 また、試合会場のBBVAスタジアムはモンテレイのクラブ施設に近い芝を使用しており、これも有利に働く可能性がある。 さらに、大きな目的の一つだった「暑熱順化」の観点では、想定より気温が上がらない日もあったが、最終日のU-19日本代表とのトレーニングマッチでは「今日はすごく暑い中でトレーニングマッチができた」と森保監督。

「選手はすごくキツそうだったけど、暑い過酷な環境の中で我々がしっかりプレーできるかというところから、より環境の良いところではさらにコンディションを上げられるという考え方のもとで来た。 暑い中でのゲームもフィジカルトレーニングの一つだと思っていたので、いいトレーニングマッチができた」と振り返り、「暑熱対策という部分で暑さに慣れる、湿度に慣れるという部分で十分できた」と手応えを口にした。 チームは8日にベースキャンプ地のナッシュビルへ入り、現地で公開練習を実施。 その後、14日の初戦オランダ戦に向けた調整が始まる。

森保監督は「ここからコンディション的に100%上げていくには疲労が一回蓄積しているので、明日移動して、明後日は(オフで)ゆっくりして、一回リフレッシュしてW杯開幕に向けて100%の状態を作っていければ」と展望を語った





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