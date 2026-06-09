日本代表、アメリカ流の熱烈歓迎にjevais 鎌田「今までと違う大会に」 暑さ対策も調整順調

アメリカ入りした日本代表は、スタジアム内で大音量のBGMとMCによる煽り演出といったアメリカならではの歓迎セレモニーを経験。MF鎌田大地はエンターテインメント性の高い今大会を展望し、モンテレイでの事前キャンプで暑さに慣れ、長袖プレーへのこだわりも維持できる見通しを示した。初戦オランダ戦に向け、コンディション調整と相手対策に集中する。

日本代表 は、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイから アメリカ ・ナッシュビルに移動し、スタジアム内で大音量のBGMが流れ、スタジアムMCが観客を煽るという アメリカ ならではの歓迎セレモニーを体験した。

昨年のクラブW杯に続き、今大会でもアメリカで行われる試合では同様のエンターテインメント性の高い演出が予想されるが、MF鎌田大地は「アメリカということもあって、少しエンターテイナーチックな演出もあると思うので、今までと違う大会になると思う」と冷静に大会の雰囲気を展望した。 日本代表は昨年9月にアメリカ遠征を行っており、欧州のスタジアムとは異なる環境やお祭りムードにも順応しながら戦う覚悟だ。

鎌田は5月27日にUEFAカンファレンスリーグ決勝を戦ったため、国内での一次キャンプには参加せず、モンテレイでの事前キャンプから合流した。 日本での活動時期も気温が高かったため、多くの選手が早期に「暑熱順化」に取り組んでいたが、鎌田はモンテレリでの滞在を通じて徐々に暑さに慣れていった。 チームは事前キャンプ最終日の7日、U-19日本代表とのトレーニングマッチを非公開で実施。 鎌田は「本当に暑かった。

僕たちが試合をしていた時は昨日がピークで暑かったと思うのでそういう面ではすごく良かった」と語り、練習環境の厳しさを逆にポジティブに捉えていた。 トレードマークの長袖でのプレーについては「昨日の暑さだったら難しいなというくらい暑かった」としながらも、グループリーグの試合環境を考慮し調整する。 ダラスでの第1戦と第3戦は空調の効いたスタジアム、モンテレイでの第2戦は午後10時キックオフとあり「試合時間も夜だし、できるなら長袖でやりたい」と、普段通りの服装でプレーできる見通しを示した。 初戦のオランダ戦まで6日





gekisaka / 🏆 38. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

日本代表 鎌田大地 アメリカ コパ・アメリカ 暑熱順化

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

�֥������� �ȥ�å��פΡ�BGMİ����ٱ����ɤ������ˡ������˼�Ͽ�����ȥ����BGM�ɤȤ��ʤ��ߤΡȥ��ꥸ�ʥ�BGM�ɤΰ㤤���ǧ�Ǥ��������ץ����������Ʊ�Ҥ�6��30����ȯ���ͽ�ꤷ�Ƥ���֥������� �ȥ�å��פΡ�BGMİ����ٱ����פ�����������ܺ�ϡ�2010ǯ�˥˥�ƥ�ɡ�DS������ȯ�䤵�줿Ʊ̾�����ȥ�ΰܿ��������������37�ʤΥ����BGM����Ͽ����Ƥ��ꡤ����α����Ǥϥ��ꥸ�ʥ�BGM�Ȥΰ㤤��İ����٤뤳�Ȥ��Ǥ��롣

Read more »

EXILE TAKAHIRO が初めて香水をプロデュース フレグランスブランド「bgm」が誕生株式会社フィッツコーポレーションのプレスリリース（2023年9月13日 10時00分）EXILE TAKAHIRO が初めて香水をプロデュース フレグランスブランド[bgm]が誕生

Read more »

EXILE TAKAHIRO が初めて香水をプロデュース フレグランスブランド「bgm」が誕生株式会社フィッツコーポレーション株式会社フィッツコーポレーション（東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、EXILE TAKAHIROとともに、フレグランスブランド「bgm」を始動し、定番と…

Read more »

���ܼ���˪����� �ײ�ž���פΡȥ�ʥĥ����ɤϼ�ڤ�ͷ�٤Ƥ��ä��ꤷ�Ƥ����뿷�⡼�ɡ�BGM�Ͽ������ƥ쥪�Ǥȥ����ѡ��������פΥ���󥸤��������ġ��ϡ�12��7����ȯ�䤹����ܼ���˪����� �ײ�ž���פ˴ؤ��ơ�BGM����ܥ�����⡼�ɤʤɤο������ȯɽ����������BGM������ �ػ�ˤ�뿷�����ƥ쥪�Ǥȥ����ѡ��������פˤ�륢���BGM�����ꡤ���Ԥϸ����Ǥ���ŵ����Ԥ����ӥ���Х�Ȥ��ƥ�꡼������롣

Read more »

モンスター・チャンネルが SPACE SHOWER FUGA と協力し店舗 BGM に最適なアルバムの提案「この 1 枚を BGM に!」を 6 月 10 日から開始モンスター・チャンネルが SPACE SHOWER FUGA と協力し店舗 BGM に最適なアルバムの提案「この 1 枚を BGM に!」を 6 月 10 日から開始 株式会社モンスターラボホールディングスのプレスリリース

Read more »

エレコム、スライド操作でUSB Type-A/Cを切り替えできるUSBメモリを発売エレコム株式会社は、USB Type-AとUSB Type-Cを切り替えて使用できるUSBメモリを発売する。ラインアップと直販サイトでの販売価格は、32GBの「MF-WSAU3032G」が3278円、64GBの「MF-WSAU3064G」が4708円、128GBの「MF-WSAU3128G」が6908円、256GBの「MF-WSAU3256G」が9878円。本体カラーはブラック・ホワイト・ブルー（64/128GBのみ）。8月上旬の出荷予定。

Read more »