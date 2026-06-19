日本代表、チュニジア戦前日会見 久保欠場も指揮官は冷静、堅守攻略へ戦術練る

FIFAワールドカップ2026北中米大会の1次リーグ第2戦を翌日に控え、日本代表の森保一監督が公式会見に出席。負傷で欠場の久保建英には言及せず、チュニジアの堅守速攻への警戒とチームの戦術を語った。

メキシコ・モンテレイで行われているFIFA ワールドカップ 2026北中米大会の1次リーグ第2戦、 日本代表 は20日（日本時間21日）にチュニジア代表と対戦する。 試合を翌日に控えた19日、 日本代表 の森保一監督（57）が決戦の舞台となるモンテレイスタジアムで公式会見に臨み、チームの状態やチュニジアの印象について語った。

会見では、負傷により欠場が決まっているMF久保建英（25＝レアル・ソシエダード）に関する質問が複数の報道陣から出されたが、森保監督はあえて触れず、戦術面に焦点を当てた回答を続けた。 森保監督はまず、チュニジアの特長について「チュニジアは全体的に個々の選手の能力が高い。 これまでの試合を見てきた中では堅守速攻が印象的で、本当に守備の堅いチームだと思う。 相手の隙を突き、チャンスを作り、得点に結び付けられる素晴らしいチームだ。

アフリカ予選を無失点で勝ち上がってきていることからも、明日は局面ごとに厳しい戦いになると予想している」と分析。 日本代表としては、中盤でのボール保持と最終ラインの連携が鍵になると述べ、選手たちには「フィジカルバトルで負けず、賢くスペースを活用してほしい」と期待を込めた。 一方、久保建英の状況については、チーム関係者によると、第1戦の途中で左足を負傷し、試合後は車いすで移動。 翌日15日に病院でMRI検査を受け、17日はホテルで治療とリハビリに専念していた。18日は午前の練習を欠席したが、午後に負傷後初めて公の場に姿を見せた。

チームがモンテレイに向けて出発する際、久保は施設で約4時間調整した後、スリッパ姿で玄関から約15メートルを歩行。 チームバスに乗り込む際には、負傷した左足をやや引きずるような印象だった。 医師団は復帰時期について慎重に判断しているが、少なくとも今大会の残り試合での出場は絶望的とみられる。 日本代表は第1戦で勝利を収めており、このチュニジア戦に勝てば決勝トーナメント進出が大きく近づく。

森保監督は「チーム全体の士気は高い。 久保の不在は大きいが、代わりの選手たちが練習から良いパフォーマンスを見せている。 全員で戦う姿勢が大切だ」と強調。 会見の最後には「明日は全力を尽くし、サポーターに喜んでもらえる試合をしたい」と決意を新たにした。

チュニジア戦は、日本の攻撃力と守備の連係が試される重要な一戦となりそうだ。 この試合の勝敗は、グループリーグ突破の行方を大きく左右する。 日本代表の選手たちは、高温多湿な環境にも対応しながら、チュニジアの強固な守備を崩すためのコンビネーションを入念に磨いてきた。 中盤の攻守のバランスと、両サイドからのクロスが得点の鍵を握ると見られる。

特に、久保に代わって起用が予想される選手には、チャンスで確実に結果を出すことが求められる。 森保監督は交代枠を有効に使い、後半勝負に持ち込む戦略も視野に入れている。 また、守備面では、チュニジアのカウンターアタックを警戒し、センターバックと守備的ミッドフィールダーの連係が重要になる。 日本代表の守備陣は第1戦で安定したパフォーマンスを見せており、ここでも集中力を切らさず、無失点で試合を進めたいところだ。

チュニジアはアフリカ予選を無失点で突破した実績があり、簡単にはゴールを許さないが、日本が前半で先制点を奪えれば、試合を優位に進められる可能性が高い。 なお、会見の模様は国内外のメディアが大きく報じ、日本のサポーターからも期待と不安が入り混じった声が上がっている。 久保の離脱は痛手だが、チーム一丸となって難局を乗り越えようとする姿勢は、多くのファンに感動を与えている。 明日の試合は、日本の真価が問われる一戦となる





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