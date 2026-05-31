日本代表主将・遠藤航、約3か月ぶり復帰 ワールドカップ前最後の親善試合で意欲

日本代表の主将、遠藤航が負傷から約3か月ぶりに実戦復帰し、ワールドカップ前最後の親善試合に出場した。手術とリハビリを経て平常心で選出を待ち、チームリーダーとして勝利と高いインテンシティーを追求する意欲を見せた。

日本代表 の主将・ 遠藤航 が約3か月ぶりの実戦復帰を果たした。 ＭＦ田中碧とのダブル ボランチ で先発し、昨年１１月の 親善試合 ・ボリビア戦以来のピッチへ。 ＤＦ吉田麻也が前半１４分に退いた後、キャプテンマークを巻いた。

前半３３分、左足首を踏まれ一時痛がったが、すぐにプレーに戻り、そつないプレーを見せたものの、前半終了後に途中交代した。 遠藤は今年２月のサンダーランド戦で左足首の重傷を負い、人工じん帯で補強する手術を受けた。 約３か月に及んだリハビリ最終プログラムが終了したのは、代表メンバー発表の今月１５日。 平常心の中で選出が伝えられ「仮に入らなかったとしても仕方ない」と思っていたが、ワールドカップ前最後の親善試合に間に合った。

今月２８日の国内合宿合流後、「実戦から３か月以上空いているが、しっかり自分の良さを出したい。 監督からも『いけるとこまで』と言われている。 もちろん９０（分）やるつもりでやる。 立ち上がりから１００％でやりたい」と意気込んだ。

主将として、年齢に関係なく「どうやったらＷ杯で優勝できるか考えて行動してほしい」とチームに伝えてきた。 離脱中も３月の英国遠征では現地で仲間の勝利を見届けている。 アイスランド戦へ「Ｗ杯前最後の親善試合なので、チームとしては勝利を目指すことが大前提。９０分間しっかりプレッシャーをかけた中、自分たちがどれだけインテンシティー（強度）高く続けられるかがチームにとって大事」と語った。 一方、ボランチの一角として競争もあり、この日は主力の鎌田大地が不在で、本職のボランチは復帰初戦の遠藤、田中、佐野海舟のみ。

主将として仲間を鼓舞し、森保一監督が期待するプレー強度に戻っているか、アピールが求められる中、頼もしい存在が戻ってきた





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