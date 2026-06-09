日本代表、ベースキャンプ地ナッシュビルで全体練習開始 遠藤主将「歴史を塗り替える」

サッカーワールドカップ北中米大会に出場する日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで初の全体練習を行い、主将の遠藤航が約5000人のファンの前で歴史を塗り替えると誓った。手術明けの状態は不透明ながらも復帰に向けて前進。初戦オランダ戦はダラスで行われる。

サッカー ワールドカップ 北中米大会の開幕が日本時間12日に迫る中、 日本代表 は事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、アメリカ・テネシー州 ナッシュビル のベースキャンプ地に到着した。

去る31日のアイスランド戦後から別メニュー調整を続けていたミッドフィールダーの遠藤航は、この日、初めて全体練習に参加。 主将として集まった約5000人のファンの前でスピーチを行い、日本サッカー界の歴史を塗り替えると力強く誓った。 練習場では、「ミュージック・シティー」として知られるナッシュビルの雰囲気を象徴するかのように、リッキー・マーティンの世界的ヒット曲「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ」が大音量で流れる中、遠藤が走り出した。

前日まで別メニュー調整が続いていたが、この日は初の全体練習となり、ジョギングとボールを使ったウォーミングアップのみで約30分間、黙々と汗を流した。 練習はメジャーリーグサッカー・ナッシュビルのホームスタジアム「ジオディス・パーク」で行われ、地元住民ら約5000人のファンが詰めかけた。 スタンドにはリバプールのユニフォームも掲げられ、「ENDO」コールが湧き起こるなど熱烈的な歓迎ムードに包まれた。

セレモニーでは遠藤が約1分間の英語スピーチで決意を表明。2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実戦復帰できないまま代表に合流したものの、先月31日のアイスランド戦では左足とは別の部位に違和感を訴えて前半のみで交代していた。 森保一監督はワールドカップでプレー可能との認識を示したが、この日は全て軽めのメニューであり、復帰に向けた状態は依然として不透明ながらも、前進したと言える。 初戦のオランダ戦は日本時間15日に、ナッシュビルから飛行機で約2時間離れたテキサス州ダラスで行われる。

決戦が迫る中、森保ジャパンはナッシュビルの熱狂的なサポートを背に総仕上げの段階に入った





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日本代表 ワールドカップ 遠藤航 ナッシュビル オランダ戦

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