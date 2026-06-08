日本代表、冨安健洋と鈴木唯人の復調が最大の収穫 オランダ戦へ最終調整

日本代表が米国ナッシュビルでオランダ戦へ向けた最終調整を開始。約２年ぶりに復帰したＤＦ冨安健洋と、鎖骨骨折から復活したＭＦ鈴木唯人が７０分間プレーし、復調をアピール。森保一監督は手応えを示し、チームは戦術テストやＰＫ戦対策も実施。初戦で力を発揮できれば世界一へ一歩前進する可能性がある。

日本代表 は８日（日本時間９日）に米国ナッシュビルのベースキャンプ地へ移動し、１次リーグ初戦となる１４日（同１５日）の オランダ戦 へ向けた最終調整を開始した。 森保一監督 （５７）は約３０人の日本メディアに柔和な表情で対応し、手応えを感じさせる様子だった。

背景には、約２年ぶりの代表復帰で状態が不透明だったＤＦ冨安健洋（２７）の起用にめどが立ったことがある。 冨安はモンテレイでの事前合宿中の練習試合で７０分間プレーし、自陣からのロングパスで塩貝の得点をアシスト。 森保監督は「彼の復帰の過程は、常にメディカルを通して把握してきた。 今のところ想定通り」と状態の上向きを強調した。５月３１日のアイスランド戦で８３分間プレーした冨安は、今回の７０分間プレーで「連戦テスト」をクリア。

右膝の度重なる負傷でアーセナルを退団後、アヤックスに加入してからもコンディション管理が課題だったが、合宿中のミニゲームでは上田綺世を封じるなど存在感を見せた。 リバウンドさえ出なければ先発も可能で、守備の切り札として計算が立つ。 加えて、右鎖骨骨折から復帰したＭＦ鈴木唯人も同じく７０分間出場。 状態が不安視された２人の復調はチームにとって最大の収穫と言える。

練習では蒸し暑さもあり連係ミスも見られたが、本番を想定して様々な戦術テストやＰＫ戦対策を行い、全員を出場させるなど柔軟に調整した。 初戦に向けコンディションを上げる課題は残るが、現有戦力で「世界一」を目標に強豪と互角以上に戦えるだけの戦力は整いつつある





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日本代表 サッカー 冨安健洋 鈴木唯人 森保一監督 オランダ戦 コンディション調整 W杯

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