日本代表MF久保建英が25歳の誕生日を迎え、2度目の大舞台へ強い覚悟を示す

日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダード）が25歳の誕生日を迎え、不完全燃焼に終わった22年W杯カタール大会から大きく成長し、今大会は絶対的主軸としてフル稼働が期待される。チームは前日に続きMF遠藤主将を除く25人で練習。DF瀬古は一部別メニュー調整だった。もはや代表の風物詩だ。久保の誕生日である6月4日は国際マッチデー期間に被ることが多く、コロナ禍だった20年を除き、初招集の19年から7度目。サッカーの祭典の開幕まで1週間。チームとしても個人としても調整の最終局面に入ってきた。25歳にして2度目。意外と時間もないので、ここから突き詰めていけたら。前回大会は2試合に先発も、ともに前半のみで交代。決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦は体調不良でメンバー外となるなど消化不良に終わった。その分、今回に懸ける思いは強い。そこからの進化は火を見るよりも明らかだ。W杯カタール大会後は攻撃の核として活躍。時にはゲーム主将を任されるほど不可欠な存在になった。今回は下から数えて5番目。ちょっと大人になったかなと思います。若い選手も出てきたし。16年11月に15歳5カ月でJリーグ初出場し「神童」と騒がれてから今年で10年になる。その後はスペインで世界と渡り合い、己を磨いてきた。10年やっているんだなという驚きもありますし、毎回毎回レベルを上げて、それに慣らして、1個ずつ階段を上がってきた。今回のW杯でも1つ階段を上がれたら。

日本代表 MF久保建英 （レアル・ソシエダード）が 25歳の誕生日 を迎えた。 不完全燃焼に終わった22年W杯カタール大会から大きく成長し、今大会は絶対的主軸としてフル稼働が期待される。

開幕まで1週間。2度目の大舞台へ強い覚悟を示した。 チームは前日に続きMF遠藤主将を除く25人で練習。 DF瀬古は一部別メニュー調整だった。 もはや代表の風物詩だ。

久保の誕生日である6月4日は国際マッチデー期間に被ることが多く、コロナ禍だった20年を除き、初招集の19年から7度目。 サッカーの祭典の開幕まで1週間。 チームとしても個人としても調整の最終局面に入ってきた。25歳にして2度目。 意外と時間もないので、ここから突き詰めていけたら。

前回大会は2試合に先発も、ともに前半のみで交代。 決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦は体調不良でメンバー外となるなど消化不良に終わった。 その分、今回に懸ける思いは強い。 そこからの進化は火を見るよりも明らかだ。

W杯カタール大会後は攻撃の核として活躍。 時にはゲーム主将を任されるほど不可欠な存在になった。 今回は下から数えて5番目。 ちょっと大人になったかなと思います。

若い選手も出てきたし。16年11月に15歳5カ月でJリーグ初出場し「神童」と騒がれてから今年で10年になる。 その後はスペインで世界と渡り合い、己を磨いてきた。10年やっているんだなという驚きもありますし、毎回毎回レベルを上げて、それに慣らして、1個ずつ階段を上がってきた。 今回のW杯でも1つ階段を上がれたら





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日本代表 MF久保建英 25歳の誕生日 2度目の大舞台 成長 攻撃の核 不可欠な存在 5番目 神童 Jリーグ初出場 世界と渡り合い 己を磨いてきた

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