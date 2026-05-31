日本代表、アイスランドに1-0で勝利 小川航基が決勝点 中村敬斗はチャンスも不発

FIFAランキング18位の日本代表は、ワールドカップ前最後の実戦で同75位のアイスランド代表に1-0で勝利した。後半42分にFW小川航基が先制ゴールを決め、完封勝利。MF中村敬斗は左ウィングバックで先発し、後半は左シャドーとしてプレーしたが、複数のチャンスをものにできなかった。主力の負傷離脱という異例の事態の中、中村は「自分のやることは変わらない」と本大会への準備を進めている。

日本代表 は、FIFAランキング18位のチームとして、北中米 ワールドカップ 前最後の実戦となる、同75位の アイスランド代表 との試合に1-0で勝利した。 試合はスコアレスで進み、後半42分に途中出場のFW 小川航基 が先制ゴールを決め、完封勝利を収めた。

MF中村敬斗はこの試合で先発出場し、左ウィングバックとしてプレーした。 彼は試合を通じて何度かシュートチャンスを迎えたが、ゴールを決めることはできなかった。 前半8分、久保建英のパスから右足でシュートを放ったが、これは右へ外れた。 その2分後には右足シュートがDFにブロックされ、前半38分には久保の右クロスからヘディングシュートを試みたが、GKにセーブされた。

後半には左シャドーのポジションに移り、68分までプレーした。 試合後、中村は「前半何度かチャンスはあったし、崩せたシーンもあって良かったかなと思う。 後半にシャドーになってから後手を踏むところがあったので、チャンスもあったけど決めきれなかった。 もうちょっと見えてたらよかったかなと思う」と、自身のプレーを振り返った。

相手が引いて守る展開になったことで、攻撃のリズムが掴めなかったと指摘した。 また、本大会への準備については「今日みたいにちょっと引かれた相手だと難しかった。 もうちょっと連動して、シャドーのポジショニングや味方を使って抜けるとか、細かい戦術的な部分を詰めていけたらいかなと思う」と語り、改善点を強調した。 今回はMF三笘薫や南野拓実といった左サイドやシャドーの主力が負傷により選外という異例の状況の中でのプレーとなった。

中村は「自分のやることは変わらない」とpositionsにこだわらず、与えられた役割に集中する姿勢を見せた。 昨年11月のボリビア戦以来となる代表通算11得点目はならなかったものの、初出場となるワールドカップに向けて、着実にギアを上げているところだ。 アイスランドとのこの実戦は、本大会前の重要な調整の機会となり、日本代表は勝利と同時に課題も見つけることができた





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