日本代表FW小川航基、苦難の道乗り越え初W杯へ「遠回りしたが成長」

W杯北中米大会に臨む日本代表のFW小川航基選手が、初の大舞台に向けた心境を語った。高校年代から期待されながらも、プロ入り後に重傷や出場機会不足に苦しみ、J2を渡り歩くなど苦難の道を経て代表に復活。オランダで経験を積み、W杯前最終戦で決勝点を挙げるなど決定力をアピールした。自身のキャリアを振り返り「想像以上の遠回りだったが、その経験が今の自分を作った」と述べ、同世代の活躍を刺激に「自分の色を出して貢献したい」と意欲を見せる。186センチの長身ストライカーが初のW杯で輝くことができるかに注目が集まる。

W杯北中米大会が明日12日早朝、メキシコ－南アフリカ戦で開幕する。 日本代表 FW 小川航基 （28＝NECナイメヘン）が、日本からの出国前に日刊 スポーツ のインタビューに応じた。 MF三笘薫、前田大然ら97年度世代のトップを走ってきたが、プロで苦闘。

J2を渡り歩き、日本代表に返り咲いた。 W杯前最終戦の5月31日のアイスランド戦で途中出場から決勝点を挙げ、決定力をアピール。 代表15試合11点のストライカーが、初の大舞台に臨む。

「僕が描いた通りには来ていない。20歳前後で海外に出て、代表に入ると描いていた。 もっと早くそういう立ち位置にいたかった」「高校サッカーで注目してもらって、小川航基を知ってもらえた。 でも、世代のトップでやってきた感覚は正直、全くない。 苦しい思いもたくさんしてきた」 高校卒業後の16年、J1磐田に加入。

プロの厳しさを味わった。 出場機会を得られず、17年のU－20W杯では左ひざ前十字靱帯（じんたい）断裂と半月板損傷の重傷。19年にJ2水戸に期限付き移籍し、21年の東京五輪は落選を経験した。23年に海外へ羽ばたいた。 日本人選手の少ないオランダリーグに飛び込んだ。 あえて苦しい環境に身を置き、24年から代表に定着。

「全然試合に出られなかったり、苦しい思いもした。 代表に来るまでに、すごくすごく遠回りをしてしまったイメージがある」「満足できるシーズンでは全然ない。 ゴール数含めて、描いた活躍は全然できなかった。 先発で出たいと常に考えてきたが、試合に出られない中でもやるべきことをやって、コンディションはキープしてきた」「技術が高く、しっかりボールをつないで、攻撃も縦に速い。

日本と似た部分もある。 フィジカル、スピードはオランダの方が高いかもしれない。 日本と海外のいい部分が両方ある」「得点能力を評価してもらっている。 ライバルがいる中で、他の選手が持っていない自分の色を出さないといけない。

毎日の練習が本当に勝負だと思う」「同世代がめちゃめちゃ活躍していて、すごく刺激になった。 自分ももっともっとやらなきゃと思った」◆小川航基（おがわ・こうき）1997年（平9）8月8日生まれ、横浜市出身。 横浜港北FC、大豆戸FCジュニアユースを経て桐光学園に進学。1、3年時に全国高校選手権に出場。16年に磐田入り。 水戸、磐田、横浜FCを経て23年夏にオランダ1部NECナイメヘンへ移籍。19年12月のE－1選手権で日本代表に初選出され、香港代表とのデビュー戦でハットトリック。 国際Aマッチ15試合11得点。186センチ、78キロ





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

サッカー W杯 日本代表 小川航基 オランダ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

日興と三井住友銀のファイアウオール規制違反、規制緩和議論に冷や水ＳＭＢＣ日興証券の相場操縦事件を巡る金融当局の検査で明らかとなった同社とグループ銀行間のファイアウオール（ＦＷ、情報共有）規制違反が、６月に行われたばかりの規制緩和の在り方に懸念を生んでいる。今後の追加的な規制緩和議論にも大きな影響を与えそうだ。

Read more »

「ガンダム」ELSクアンタ、ベルガ・ギロスなど5機が新規立体化＆ザクIIの復刻も！ 「ガンダムコンバージ」10周年特別弾登場 | アニメ！アニメ！「ガンダム」 ELSクアンタ、ベルガ・ギロス など 5機が新規立体化＆ザクII の復刻も！ 「ガンダムコンバージ」10周年特別弾登場🔥 欲しいと思ったらRT フィギュア gundam メタス Hiνガンダム ガンダム・エアリアル ＃エアリアル

Read more »

【番記者の視点】浦和、明本考浩が右ＳＢで初先発…酒井宏樹が不在時の「オプション」になりえるか【浦和担当・星野 浩司】 少しはにかみながら、浦和のＤＦ明本考浩は目を細めた。ＦＷ、ＭＦ、サイドバック（ＳＢ）とマルチにこなす２５歳は「浦和で先発したポジションは４～５つ目かな。また新たな発見かもし

Read more »

マウス、Sapphire Rapids搭載のクリエイター向けワークステーション株式会社マウスコンピューターは、Sapphire RapidsことXeon W-2400シリーズを搭載したクリエイター向けのワークステーション「DAIV FW」シリーズを発売した。価格は49万9,800円から。

Read more »

Xeon W-2400プロセッサーを搭載したハイエンドワークステーション「DAIV FW」シリーズ発売 - 週刊アスキーマウスコンピューターはXeon W-2400プロセッサーを搭載したハイエンドワークステーション「DAIV FW」シリーズを発売した。

Read more »

Xeon W-2400プロセッサーを搭載したハイエンドワークステーション「DAIV FW」シリーズ発売マウスコンピューターはXeon W-2400プロセッサーを搭載したハイエンドワークステーション「DAIV FW」シリーズを発売した。

Read more »