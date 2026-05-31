日本代表、アイスランドに1-0勝利 W杯前最後の実戦を白星で飾る 新ルールにも対応

FIFAランキング18位の日本代表は、同75位のアイスランド代表との壮行試合を1-0で勝利し、W杯前最後の実戦を白星で飾った。後半にDF菅原由勢のクロスからFW小川航基がヘディングで決勝点。新たに導入された遅延行為削減ルールが適用され、日本に有利に働く場面もあった。森保監督は新ルールへの適応の重要性を強調した。

FIFAランキング18位の 日本代表 は、同75位の アイスランド 代表との 壮行試合 を1-0で勝利し、2022年W杯カタール大会前最後の実戦を白星で飾った。 試合は0-0で折り返した後半開始から、右ウィングバックで途中出場したDF菅原由勢が左足から右足に持ち替えて絶妙なクロスを蹴り込み、FW小川航基が頭で合わせて決勝ゴールを挙げた。

このゴールは菅原の的確な判断と小川の鋭い動き出しが光る、日本のストロングポイントであるサイド攻撃から生まれた重要な得点となった。 本試合では、2022年W杯でも採用される遅延行為削減の新規則が適用された。 後半40分、アイスランドの選手が交代ボードの掲示から10秒以内にピッチを去らなかったため、新たに入る選手が1分間待機させられる場面があった。 日本が1人多い状況でプレーが再開され、その間に日本が追加点こそならなかったが、数的優位を生かして攻め込む時間を増やした。

この新ルールは試合の流れを変える可能性があり、日本にとっては有利に働いたものの、今後の試合では注意が必要なポイントとなる。 森保一監督は試合後、「準備したことで痛手にはならなかった。 ゴールキックの時にまだ準備ができずロングキックをしなければいけないという状況があったりしたので、与えられた時間、カウントダウンの中で、やはり時間がなくなった時にどういう選択をするかという準備はもっとしなければいけないと感じた」と振り返り、新ルールへの対応に課題を残した。 一方で、「早く続けられるというところでの日本人の方ができる部分があると思う。

選手たちは新ルール対応の部分はほぼ問題なく遂行してくれた」と手応えも示し、選手の適応力を評価した。 また、スローインの再開が遅く、日本ボールに変わった場面もあり、今後警戒すべき課題として挙げた。 この勝利で日本代表はW杯本大会に向けて弾みをつけた。 しかし、本大会ではドイツ、スペインという強豪と同組であり、さらに厳しい戦いが予想される。

新ルールへの適応はもちろん、攻撃面での決定力向上、守備の連携強化など、多くの課題が残る。 菅原や小川のように途中出場から結果を出した選手がいる一方で、スタメンでのパフォーマンス向上も求められる。 森保監督は「けがからピッチに戻るまでにこれまでのようにすぐタイミングよく戻れることではなくなるので、気を付けたい。 相手にチャンスになることがないように、やはり新ルールの中で自分たちが適応し、対応していかなければいけない」と語り、新環境への適応の重要性を強調した。

また、この試合はW杯を控えた重要なテストマッチであり、日本の戦術オプションを試す場でもあった。 特に、サイドバックの攻撃参加やセットプレーの精度、カウンター対応など、本大会で求められる要素を確認できた。 菅原のクロスはその一例で、小川のヘディングシュートも含めて、日本の武器として通用する可能性を示した。 しかし、アイスランドはランキングこそ低いが、フィジカルを生かした守備で日本の攻撃を何度も跳ね返し、課題も浮き彫りになった。

今後の日本代表は、W杯開幕までにさらなる調整を重ねる。 国内組と海外組の融合、新戦術の浸透、そして新ルールへの完全適応が求められる。 森保監督の采配にも注目が集まる中、日本代表が本大会でどこまで戦えるか、期待と不安が入り混じる状況である。 今回の勝利を自信に変え、強豪相手にも通用する戦いを見せられるかが鍵となる。

（この記事は、壮行試合の結果と新ルールの影響を中心に、日本代表のW杯に向けた展望を解説しています。 文中の一部の引用は試合後の会見から抜粋しました。





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