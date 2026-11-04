日本代表シンガポール遠征メンバー発表 久保・堂安招集 森保体制最後

日本サッカー協会が14日と17日の親善試合向けメンバーを発表。久保建英や堂安律らが選出され、負傷の南野拓実が復帰。森保一監督の最終海外遠征となる。

日本サッカー協会 （JFA）は4日、千葉市内で記者会見を開催し、14日にブラジル、17日にパラグアイと対戦する 日本代表 のシンガポール遠征メンバーを正式に発表した。この遠征は、 森保一監督 がアジア杯を最後に退任する予定の中、現体制での最後の海外遠征となる重要な位置付けにある。

招集メンバーには、ブンデスリーガのエースMF堂安律（28）と、ラ・リーガのMF久保建英（25）らが順当に名を連ねた。この2人は日本代表の攻撃の核として期待されており、現役最長のMF南野拓実（31）も約1年ぶりに代表に復帰を果たしている。

Also read 【日本株週間展望】強含み、米金利上昇が一服－インフレ懸念は後退へ

南野拓実の長距離回復と復帰

南野拓実は昨年12月、所属するモナコでの試合中に左膝前十字じん帯断裂という大怪我を負った。この重傷により、その直後に開催されたW杯日本代表メンバーからは外れる事態となったが、その後のリハビリを経て代表の精神的支柱としての役割を果たす準備を整えた。

南野は今回、練習のサポートのみならず、選手らに寄り添うメンターとしての役割も担うことが決定している。アスリートにとって膝の十字じん帯の損傷は長期の離脱を意味し、その復帰は代表チームの士気向上に直結する。南野の存在は、若い世代の選手たちにとっての具体的なモデルケースとなり得る。

Advertisement

代表の対戦日程と試合規則

日本代表は、アジア・サッカー連盟（AFC）主催の国際親善大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に参加する。この大会はシンガポールのナショナルスタジアムで行われ、対戦相手はブラジルとパラグアイの両名門ナショナルチームである。

具体的な対戦スケジュールは、日本時間14日午後7時15分からブラジル戦、続く17日午後10時10分にパラグアイ戦と組まれている。両試合とも通常の90分で終了し、延長戦やPK戦は行わない厳格なルールが適用される。この簡素な試合形式は、選手のコンディション管理や戦術的な意思決定において、即時の結果を求められる緊張感を生み出す要因となる。

森保体制の終焉と後任の決定

JFAは、森保一監督の退任後の方針についても言及した。森保監督はアジア杯終了後に退任する予定であったが、来年初頭に開催予定のアジア杯の日程変更を受け、代表監督の交代時期が影響を受けている。

JFAは来年3月の活動から、U−22代表の大岩剛監督をA代表監督兼任で就任させる方針を示している。これにより、森保ジャパンは今回のシンガポール遠征が最後の海外遠征となる見込みである。この人事異動は、日本サッカーの次の時代を牽引する指揮官の世代交代を象徴する出来事である。

Advertisement

アジア杯延期の影響と今後の展開

アジア・サッカー連盟（AFC）は3日、中東情勢の悪化を受け、サウジアラビアで27年1月7日に開幕予定だったアジア杯を延期することを発表した。新しい日程は同年12月23日から28年1月21日までの間に設定されている。

この延期決定は、日本代表のスケジュールにも少なからず影響を及ぼす。元々壮行試合の位置付けだった12月30日のパナスタでの親善試合も、開催の是非が流動的となっている。JFAとAFCは、今後の安全確保と大会円滑運営のため、継続的に情報共有を行い、関係者に最新のお知らせを伝えていく予定である。