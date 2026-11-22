日本代表に5年5カ月ぶりに復帰したアタッカーがホームのクリスタルパレス戦に先発し、左からのクロスを胸トラップ後、ペナルティエリア外から左足ボレーでゴール右上に突き刺し3―2勝利に貢献した。試合後インタビューでプレミアリーグ初ゴールを喜び、ここ5試合で3得点と好調を維持していると語った。チームは17位から暫定13位に浮上し、次節リーズ戦に向け集中を強めている。

5年5カ月ぶりに復帰を果たした 日本代表 の活動からクラブに戻ったアタッカーは、ホームの クリスタルパレス 戦で右サイドに入ってリーグ戦5試合連続の先発。 起用に応えて1―1の前半30分、左からの折り返しを胸でトラップすると、ワンバウンドしたボールを左足でボレー。

ペナルティーエリアの外から豪快なミドルシュートをゴール右上に突き刺し、3―2の勝利に貢献した。 試合後、中継のインタビューに英語で応じた坂元は「絶対勝たないといけない試合だったので得点できて本当に良かった」と満足げ。 プレミアリーグ初ゴールを決めた10月31日のサンダーランド戦、日本代表で初ゴールを決めた14日のブラジル戦を含め、最近出場した5試合で3得点と勢いが止まらない。

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「いつもチームに残れるように練習から常に全力で取り組んでいる」と坂元。 謙虚な30歳は現役時代にイングランド代表で活躍したランパード監督から高く評価されていることに関して問われ「素晴らしい人。 彼の下でプレーできてうれしい。 いつも自分とチームを信頼してくれる。

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だから今日も勝つことができたと思う」と語った。 昇格組のチームは前節17位から暫定13位に浮上。 それでも坂元は「まだ勝ち続けないと。 勝利が必要なので1試合1試合に集中するだけ。 次の試合も大事になる」と語り、浮かれることなく次節28日のリーズ戦を見据えた。