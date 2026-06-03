日本代表、W杯北中米大会事前合宿地に到着 警察車両に先導

日本代表がW杯北中米大会事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着した。警察車両に先導され、信号を全て止めて通過した。8日までの事前合宿中の移動は全てポリスエスコートがつく異例のVIP待遇となる。3日から始まるトレーニングは予定していた練習場のピッチ状態が悪いため会場を急きょ変更。

11日開幕のW杯北中米大会に出場する 日本代表 が2日、事前合宿地の メキシコ ・ モンテレイ に入った。 空港からホテルまでのバス移動は 警察車両 に先導され、信号も全て止めて通過。8日までの事前合宿中の移動は全てポリスエスコートがつく異例の VIP待遇 となる。3日から始まる トレーニング は予定していた 練習場 の ピッチ状態 が悪いため会場を急きょ変更。

不測の事態にも迅速に対応し、万全の環境で最終調整をスタートさせる。 けたたましいサイレンを鳴らしたバイクとパトカーに先導され、日本代表を乗せたバスがモンテレイ市内のホテルに到着した。 道中は信号を全て止めて通過。 渋滞が激しく通常なら約2時間を要する道のりを約45分で走破した。

成田出発から約13時間半。 同行する日本協会スタッフは「快適な移動でした」と爽やかに語った。 宿舎では地元メディアを含む50人以上の報道陣が待ち構え、日の丸を手にしたホテル従業員や侍ブルーのユニホームを着たファンが「ハポン（日本）」コールで出迎えた。8日までの事前合宿中の移動は全て警察車両が先導予定。 ストレスは大幅に緩和され、選手が体のケアなどに使える時間も増えるなどメリットは大きい。

W杯期間中の移動で出場国が警察車両に先導されることは珍しくないが、事前合宿では異例。 VIP待遇の裏には日本協会の直談判があった。4月にモンテレイ市の属するヌエボ・レオン州の知事が来日した際、山本昌邦技術委員長がポリスエスコートを依頼して実現に至った。 チームは3日から現地でのトレーニングを開始するが、予定していた練習場のピッチ不良で急きょ会場を変更。 約3カ月前の視察では完璧な状態だったが、先乗りしたスタッフがチーム到着前に練習場を視察し、状態が悪いことが発覚。

その後に長谷部コーチ、松本フィジカルコーチが直接確認し、最後は森保監督の判断で練習場の変更が決まった。 練習開始時間も当初の午後5時から午前10時に変更。 今合宿は暑熱対策が主目的で、日差しの弱まる夕方の気温が想定より上がらないため、より暑い時間帯に設定する。 昨年3月に開催国を除いて世界最速でW杯切符を獲得して準備を進めてきたが、想定外が起きるのがW杯。98年フランス大会から8大会連続出場の経験を生かした迅速な対応が光った。

森保監督が日頃から強調する「凡事徹底」は選手、コーチ、スタッフを含めたチーム全体に浸透している





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