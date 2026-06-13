日本代表、W杯初戦オランダへ前日練習 板倉主将「ワンチームで戦う」

FIFAワールドカップ1次リーグ初戦のオランダ戦を控える日本代表がダラスで前日練習を行った。遠藤航の離脱により主将を務める板倉滉は、選手ミーティングでW杯経験者たちの言葉を紹介し、チームの結束を強調。追加招集の町野修斗も合流し、26人が揃った。板倉は「まとまって戦うこと」の重要性を説き、優勝への決意を表明した。

【ダラス（米国）13日（日本時間14日）＝飯岡大輝】 FIFAワールドカップ （W杯）の1次リーグ初戦 オランダ戦 を14日（同15日）に控え、 日本代表 が 前日練習 を行った。 主将の 板倉滉 （29＝アヤックス）が、前日に行った選手ミーティングの様子を明かした。 12日（日本時間13日）にダラスへ移動し、夕食後に選手が集合。5大会連続のDF 長友佑都 （39＝FC東京）やサポートプレーヤーのDF 吉田麻也 、メンターのMF 南野拓実 らが、仲間へ語りかけた。

板倉は「W杯経験者たちが話す、重さ、W杯への思いを初めての選手も聞くことができたし、より一層引き締まった感じになった」と振り返った。 2日前に、遠藤航（リバプール）が負傷のため離脱。 代わりに主将を務めることになり、自身は「とにかく責任と覚悟を持って戦うぞ」と選手たちに伝えた。

「もうやるだけなので。 ミスとか、そんなんは正直どうでもいいというか。 何が大事って、とにかくみんながまとまって戦うこと。26人プラス麻也くんとかタキ（南野）も来てくれているが、ワンチームで戦う。 そこにブレが生じないようにしようと、自分だけじゃなくて他の選手からも出てた言葉」と明かした。

追加招集された町野修斗（26＝ボルシアMG）が、この日から練習に合流。 メンバー26人がそろった。

「練習の雰囲気は何も心配する必要がない。 いろんなことがあったが、その分、ここにいる今のチームで優勝しないといけないと引き締まった思いになった。 練習の激しさは増していたので、問題ない」と自信を示した





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