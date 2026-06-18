日本代表MF久保建英の右膝の回復状況と対戦相手の熟知

日本代表MF久保建英が左膝を負傷し、1次リーグでの復帰が絶望的となった。一方、MF伊東純也が切り札としてフル回転する。また、森保ジャパンはチュニジアと過去2度対戦しており、直近では点を決めているが、警戒しなきゃいけない。対戦相手の怖さも熟知しており、サイドからのクロスは大事になる。

日本代表 はオフから一夜明けた17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで活動を再開し、20日（同21日）の1次リーグF組第2戦の チュニジア戦 へ向けた全体練習を行った。

オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）は宿舎で別メニュー調整。1次リーグでの復帰が絶望的となった中、久保の右シャドーと右ウイングの両ポジションで調整中のMF伊東純也（33）が、切り札としてフル回転する。 33歳のベテランは実に頼もしい。 伊東は右ウイングバック（WB）に加え、左膝負傷で1次リーグ中の復帰が絶望的となった久保に代わる右シャドー起用にも備えている。 公開された冒頭部分の練習では、スピード系のアジリティーメニューやロンド（鳥かご）で軽快な動きを披露。 先発でもジョーカーでもフル回転する。

相手の怖さも突破口も熟知する。 森保ジャパンはチュニジアと親善試合で過去2度対戦し、通算1勝1敗で自身はいずれも先発した。22年6月は組織的な守備に苦しめられ0―3で完敗。 それでも翌23年10月は華麗な連係から崩して得点を奪い「直近では点を決めているのでいいイメージがある。 警戒しなきゃいけないけど、しっかりやれば勝てる」と言う。

相手は自陣に引いて守備を固めてくると想定され、サイドからのクロスは大事になる。 フリーだったらどんどんいいところに上げていきたいとイメージを膨らませた。 緊急登板となった敵将の采配も熟知する。 森保ジャパンはルナール監督が率いたサウジアラビアと計3度対戦。

そのうち伊東は2試合に出場しており、前回W杯アジア最終予選で戦った22年2月に1ゴール1アシストと活躍した。 直近の対戦となった昨年3月W杯アジア最終予選では、守備を固められスコアレスドロー。 ローブロックを敷かれてこじ開けられなかったけどチャンスはあった。 （一発で）決めることが大事とポイントを口にした。

第1次森保ジャパン発足からこの8年間、久保、堂安とともに切磋琢磨しながら右のシャドーとWBを担ってきた。 律とタケ、3人でずっと一緒にやってきて、3人で争ってきたイメージがある。 負傷した久保が決勝トーナメントで戻ってくる舞台を整えるためにも重要な一戦。 自身が得点を決めた試合では14戦全勝を誇る“イナズマ純也”が、盟友の思いも乗せて駆け抜ける。

≪「左膝の負傷」全治公表なし≫1―1で引き分けたオランダ戦で負傷交代した久保はこの日、練習施設に姿を見せなかった。 日本協会の広報担当者によると、15日に病院で精密検査を受診。 全治や診断は公表しなかったが、MRIの検査をして左膝の負傷が認められました。 早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていきますと説明した。

この日は宿舎でトレーナーとともに調整。 チームを離脱しないというが、1次リーグ中の復帰は絶望視される。 先発したオランダ戦で相手選手との接触で左膝を負傷し、途中交代。 車いすに乗ってスタジアムから引き揚げる様子も見られただけに、回復具合が心配される





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日本代表 MF久保建英 MF伊東純也 チュニジア戦 右膝の回復 対戦相手の熟知 サイドからのクロス

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