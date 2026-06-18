日本代表、チュニジア戦に備え、ルナール監督の戦術とKuboのケアを徹底

日本代表は試合前の準備と怪我人の復帰に注力し、ライバルチュニジア対策を講じる中、Kubo選手の早期復帰と新監督の戦術が注目されています。

日本代表 は本日の終盤の集団トレーニングを終えた後、若手ゴールキーパーの久保選手が左膝を痛めた後の緩和訓練に入り、治療プロセスを確実にするためにナッシュビルに残ることを決定した。

彼は2か月前のオランダ戦で膝の捻挫が悪化したため、国内での復帰が見通せない中、医療チームと相談し、米国で行われる先進的な治療プログラムに参加することが選ばれた。 月末にチュニジア戦が控えているため、久保選手は欠場となり、背番号8の重鎮が欠けることは日本にとって大きな痛手となるが、代役として現役準備中の中盤選手が注目される。 試合前の情報交換では、チュニジア代表のサブリ・ラムシ前監督が突如解任されたことに対し、ジャマイカ出身のエルヴェ・ルナール監督が急遽招聘された。

驚くべきことに、ルナールは以前サウジアラビア代表を指揮していた経験を持ち、その守備監督としての知識は日本サッカー界で高い評価を得ている。 彼は短い準備期間ながらも、チュニジアの独特の攻防バランスを読み解き、日本にとって予測が難しい相手であると語った。 新監督の下で、日本代表はチュニジアのアフリカ系サッカーに応じたフィジカルコントロールを威力化し、サッカー界で議論される現在のタイトな守備戦術を織り交ぜるべきだと指摘する。

国際舞台で日本代表が直面する最大の課題は、相手の高速なカウンターと多様な攻撃パターンを抑えることであり、このために守備ラインを固めると同時に、適切なタイミングでリスクを伴うロングボールやスルーパスを実施する必要がある。 試合の中盤においては、ペナルティエリアを抜けるような狭いスペースでの組織的な動きが求められる。 特に、相手が タフに守りを固めば、短いパス戦に転換し、相手の守備配置を崩すためにフェンスを走るか、小さなカットを織り交ぜるなど、練習で磨いた縦横の連携が重要になる。

また、ボールを保留する場面では、クロスやセットプレイに頼らず、状況判断とスピードを重視する。 これらの戦術を実現するには、選手一人ひとりが「焦らずに自分たちがやるべきこと」を実行するメンタリティが不可欠である。 常に相手を左右に揺さぶり、リスクを取りつつも確実なプレーを行う姿勢は、3点確保を目指す日程で不可避である。 統率力の高いホールディングと燃えるような集中力は、最終的に90分を全て通過するまで持続可能である。

若手選手は経験不足を懸念しつつも、代替ピッチでの試合経験を積み、今回の大舞台に猛然挑む覚悟である。 大会の構成では、格下に見える相手でも勝利を逃すとポイントを失う可能性が高い。 したがって、チームはリスクを最小化しながら攻撃的な姿勢を維持し、長期的な戦術を調整しつつ、試合後の自重評価を行うことが重要だ。 全員がその戦術を共有し、試合中に瞬時に適応できることが日本代表の勝利への鍵となる。

現在、スタンディングペースの早いハーフであるチュニジアに対し、日本代表は自己の強みと守備の合理化を両立し、勝ち点を確実に手に入れるべく、国内外のメディアとファンを背に戦いを進めている。





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