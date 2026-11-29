日本代表バスケットボールチームはレバノンとの予選で逆転勝利を狙う。前半は苦戦し16点差で折り返したが、齋藤拓実、西田優大、馬場雄大ら先発5選手のパフォーマンスが注目される。

バスケットボール 日本代表 は、F組最大のライバルである レバノン との重要な一戦に臨む。この試合は27日の対戦であり、日本のW杯出場へ王手をかける意味合いを持つ。試合開始前には先発メンバーが発表され、PGの 齋藤拓実 、SGの 西田優大 、SFの 馬場雄大 、C／PFのジョシュ・ホーキンソン、そしてCの川真田紘也が名を連ねた。

前半の展開と日本代表の苦戦

第1クオーターはレバノンに先取されスタートを切った。日本チームはチームファウルが多発し、思うように流れに乗ることができない状況が続いた。スコアは2対8となり、西田優大が3点シュートを沈めて5対8としたが、その後は我慢の時間が長く続いた。残り5分20秒で馬場雄大がシュートを成功させ、さらにファールを誘ってフリースローも1本を決め、11対12と迫った。

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しかし、6点差をつけられると日本は最初のタイムアウトを取った。それでも流れをつかめず、最大13点差まで突き放された。結局、レバノンが18対31と大きなリードを保ったまま前半の最初のハーフを迎えた。この時点で日本代表は得点力不足とディフェンスの崩れが表面化した。

第2クオーターの攻防とスコア推移

第2クオーターは富永の得点から日本の反撃が始まった。さらに富永が3点シュートを沈めると、吉井裕鷹が続いて得点を奪いじわりと詰め寄った。残り6分12秒には小川敦也が、また残り5分40秒にはベテランの比江島慎がコートに入った。レバモンの追撃を抑え込もうとする試みであった。

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それでもレバノンは再び離され始め、スコアは30対46と16点差となった。リバウンド争いに勝てず、流れを変えることに成功しなかった。前半終了時、スコアは32対49となり、日本代表は前半を大きくリードを許して折り返すことになった。この結果はW杯出場への道のりが依然として険しいことを示唆している。

主要選手の活躍と今後の課題

先発出場の齋藤拓実、西田優大、馬場雄大、ジョシュ・ホーキンソン、川真田紘也の5人は、前半を通じてレバノンの強力な攻撃に対して独自の防御策を講じた。特に西田優大と馬場雄大の3点シュートはチームの勢いを取り戻すきっかけとなったが、全体としての得点力は劣後した。比江島慎のようなベテラン選手の投入も効果的であったが、時間的に間に合わなかった。

この試合の展開は、日本代表がF組上位進出のために必要な強さをまだ持っているかという点で試されている。リバウンドの弱さとファウルコントロールの問題点は、後半で解決できるかどうかの分かれ目となる。レバノンとの対戦結果は、W杯出場権争いに直接影響を与えるため、後半の反撃が待たれる。