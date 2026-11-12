日本代表ブラジル再戦へ：ハイプレス実装で2030年W杯へ挑戦

日本代表はブラジルと再戦し、北中米W杯の敗因だったハイプレスを活用。森保監督はダークホース狙いを掲げ、真の強豪国への脱皮を試みる。

日本代表 はブラジルとの再戦へ向け、現地で練習に励んでいる。この対戦は北中米W杯決勝トーナメント1回戦での敗戦のリベンジでもあり、今後の日本サッカーの方向性を示す重要な意味を持つ。 金川誉 記者は、チームがどのような戦略で臨むのかを読み解いている。

ハイプレス実装による攻撃主導へ

日本代表はブラジル戦に向け、現地で行われた3日目の練習で戦術の転換を確認している。練習の冒頭15分のみが報道陣に公開されたが、非公開部分ではハイプレスの連動性が確認された。北中米W杯決勝トーナメント1回戦では体現できなかったこの戦術を、再び試す狙いがある。伊東純也MFは「もっと積極的に自分たちからボールを奪いにいくチャレンジをしたい」と語り、鎌田大地MFも「対等に戦って、勝てるようにやっていきたい」と強い意欲を示している。

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弱者スタイル限界と再挑戦の理由

北中米W杯での日本代表は、5バックでブラジルの猛攻を耐え抜き、数少ないチャンスを生かすプランで臨んだ。前半29分に佐野海のゴールで先制したが、その後は終始押し込まれ、後半11分に追いつかれると、後半アディショナルタイムに力尽きた。この苦い経験を経て、W杯後の親善試合ではより高い位置からの守備でボールを奪い、相手を押し込んで主導権を握る戦いを追求してきた。森保一監督は「ダークホースとして優勝を目指す」と宣言したが、その戦い方では王国に敗れ、ベスト8以上を目指すための限界を突きつけられた。

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真の強豪国へ脱皮する試金石

欧州組を擁して臨む森保ジャパンの戦いは、11月のブラジル戦とパラグアイ戦で区切りを迎える。しかし、2030年W杯に向けて日本が真の強豪国へと脱皮するためには、ブラジルをはじめとする世界最高峰の国々とも互角以上に渡り合う力をつける必要がある。失意の敗退から約4か月半後に迎える再戦は、日本サッカーが次のフェーズへ上るための試金石となる。この試合の結果次第で、日本のサッカー界がどのように進化するか注目される。