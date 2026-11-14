日本代表セレッソ出身2選手がブラジル戦で勝利の鍵を握る

日本代表がブラジルと戦い3対2で勝利。町田浩樹、瀬古寛人、坂元瑛汰らが貢献し、4バック戦術の検証と世代交代の自信を示した。

日本代表 チームは、9月および10月に導入された新たな戦術体系『4-2-3-1』陣形を布いてブラジル代表との対戦に挑んだ。この試合において、選手 瀬古寛人 は 町田浩樹 と組み、センターバックの2人を形成して堅守を構築した。この布陣選択には、過去の戦い方からの明確な進化が見て取れる。

5バックから4バックへ戦略転換の背景

日本代表がワールドカップでブラジルと対戦した際の3バック戦術では、ウイングバックが最終ラインと同じ高さまで深く下がって5バック気味の形となり、相手を押し返すことが困難だったと評価されていた。この課題感を踏まえ、指導陣や選手たちは4バックへの回帰を進めてきた。瀬古寛人は試合後に、久しぶりに4バックで戦うことによる難しさがありつつも、その修正が守備において非常に良い形で機能していたと振り返った。

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守備時の最終ラインの人数を5人から4人に減らすことは、必然的に一人あたりのカバーリング範囲を拡大させるリスクを伴う。しかし、日本代表は欧州主要リーグで活躍する選手を揃えていることで、この課題を克服している。瀬古は、各選手が個人としても守備能力が高いため、こうした守備スタイルを現在試すことが可能だと説明した。ブンデスリーガで活躍する町田浩樹や伊藤洋輝、そして唯一Jリーグ在籍の中野就斗らが、ブラジルの攻撃核であるウイニシウス・ジュニオールに対し、試合を通じて徹底して対抗し続けた。

セレッソ出身2選手が勝利に貢献

両チームが点を量り合った激しい一戦は、後半のアディショナルタイムに決まった劇的なゴールによって、日本代表が3対2で競り勝って幕を閉じた。瀬古寛人は、ワールドカップでの敗北後、自分たちの成長した姿を世界に見せられたと胸を張る。ワールドカップの幕が下がった現在、彼らの世代がチームを牽引していく責任があるとし、高クオリティの選手たちと戦えた経験が自信につながり、さらに成長していく意欲を示した。

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今回のブラジル戦で重要な役割を果たしたのが、プレミアリーグのコヴェントリー・シティでプレーする坂元瑛汰である。彼は実に5年半ぶりの代表復帰を飾り、この大舞台で大仕事を成し遂げた。瀬古寛人と坂元瑛汰は、2020年から2021年にかけてセレッソ大阪でチームメイトとしてプレーした仲であり、ともに2022年1月に海外リーグへ旅立った経緯を持つ。今回の代表活動において、彼らは久しぶりの再会と再共闘を実現した。

過去の連帯が現在の勝利を支える

瀬古寛人は、チームメイトだった坂元がゴールを決めたことについて、セレッソ時代から切磋琢磨し続けてきた仲だからこそ、非常に嬉しく思ったと語った。この喜びは単なる個人の成功ではなく、過去の共有した経験が現在の代表チームの結束とパフォーマンスを支えていることを象徴している。両選手のリユニオンは、日本代表の新たな世代交代の進行を示す象徴的な出来事となった。

日本代表は、ワールドカップでの反省点を踏まえ、戦術的な柔軟性と高い個人技術を掛け合わせた戦いを構築している。4バックという基本陣形の中で、各選手の専門性と経験が最大限に発揮された今回の試合は、今後を見据えた大きな手応えとなった。選手たちは、自分たちの成長を実感するとともに、さらなる向上への意欲を明確に表明している。この取り組みが、日本のサッカーの次のステージを支える原動力となるだろう。