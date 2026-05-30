日本代表、W杯北中米3カ国大会前にアイスランドと壮行戦

日本代表は31日午後7時25分からアイスランド代表との壮行試合に臨みます。森保監督は遠藤の先発を明言し、負傷した選手のコンディション確認や左シャドーの「穴埋め」が焦点です。伊東が左で輝きを示せばチームの戦術幅が広がります。

サッカー の ワールドカップ （W杯）北中米3カ国大会に臨む 日本代表 は、31日午後7時25分から アイスランド代表 との壮行試合に臨みます。30日は会場の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で最終調整を行いました。

森保監督は記者会見で、長期離脱していた遠藤（リバプール）の先発を明言しました。 大きな目的の一つが試合から遠ざかっている選手のコンディション確認です。 主将の遠藤は2月に左足甲を負傷し、人工靱帯（じんたい）を入れる手術を受けましたが、イングランド・プレミアリーグ出場のないまま代表に合流しました。 それでも背番号6は「アイスランド戦から100％でやれる」と断言しています。

完治の期間を計算して招集を決めた指揮官は先発起用を明言しており、回復具合が注目されています。 度重なるけがに苦しんだ冨安（アヤックス）も、W杯前の国内最後の実戦で復調を証明する必要があります。 負傷を理由に南野（モナコ）三笘（ブライトン）の招集が見送られた前線2列目の左シャドーの「穴埋め」も大きな焦点です。 森保監督は右での起用が多かった伊東（ゲンク）を先発で試す意向です。33歳のベテランは、「（クラブでも）やったことがあるポジションだし、左シャドーじゃなくても全部のポジションを考えているといわれていたから」と意欲十分です。

右は久保（レアル・ソシエダード）や堂安（アイントラハト・フランクフルト）らメンバーが充実しており、伊東が左で輝きを示せばチームの戦術幅は広がります





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