日本代表選手が語る、成長と未来への決意

日本代表選手が自身の代表への道のり、ワールドカップでの経験、そして今後の目標について語る。

自分が 日本代表 になる可能性を考えたことは、高校卒業まで一度もなかったと思います。 周りからも期待されていなかったし、自分自身もその立場を想像できませんでした。 しかし、大学に入ってから状況が変わり始めました。

ある大会でのパフォーマンスがスカウトの目に留まり、代表候補に名を連ねる機会を得たのです。 その時、これは逃してはいけないチャンスだと直感しました。 海外でプレーし、成長し続ければ、いつか代表の一員になれるかもしれない。 そう信じて、毎日のトレーニングに励みました。

そして、実際に代表に選ばれた時、日本を背負う責任と誇りを強く感じました。 やらなければならないという使命感が全身を満たしました。 あの当時、自分のコンディションは非常に良く、アジア最終予選やワールドカップ本番でさらに活躍したいという強い思いがありました。 しかし、得点を奪えなかったことが心残りです。

チームとしては悪くない戦いができていたと思いますが、結果的に過去大会と同じ壁に阻まれてしまいました。 個人的には、いつも通りのプレーができていたと感じています。 ただ、相手が強く、ボールを保持される時間が長く、守備に追われる展開が続きました。 その中で、自分たちができることをやるしかありませんでした。

ベスト16でクロアチアに敗れた後、チームとして取るべき最善の策は守備的な戦術だったかもしれませんが、さらに上を目指すためには個々の能力を向上させ、チームのベースを高めた上で挑まなければならないと痛感しました。 あの敗戦から4年が経ちましたが、その考えは今も変わらず持ち続けています。 今でもボールを持たれる時間はありますが、自分たちがボールを持つ時間やカウンターの質が勝敗を分ける重要な要素だと考えています。 チーム全体の力も個々の力も着実に向上していると実感しています。

前回大会を経験した選手が多く残っているため、あの悔しさを晴らそうという共通の思いがあるのでしょう。 私個人としては、自分のできることを精一杯やるだけです。 特別に個の力を高めるというよりは、最高のコンディションで自分の力を最大限に発揮することに集中しています。 体調さえ万全であれば、どんな相手でも負けないという自信があります。

それは昔から変わらない部分です。 これからもチームの勝利に貢献できるよう、努力を続けていきます。 また、代表としての経験を若い選手に伝えていくことも私の役目だと思います。 彼らが自信を持ってプレーできるよう、サポートしていきたいです。 日本サッカーがさらに発展するために、自分ができることを模索し続けます





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日本代表 サッカー ワールドカップ 成長 決意

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