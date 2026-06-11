日本代表の戦術分析: 陣形、プレス、ビルドアップ

この記事では、日本代表の戦術分析を行い、陣形、プレス、ビルドアップについて詳細に分析しています。

フォワードは中盤への縦パスコースを遮断。 両脇の2人は内側に位置取り、センターバックへ圧力をかける。5-2-3のコンパクトな布陣で中央を閉塞し、危険なルートを消す。 相手は時間をかけてブロックの外へ展開するしかない。

この図からも、日本が陣形をコンパクトに保ちイングランドをサイドへ追い込み、そこでプレスをかける様子が分かる。 イングランドはこの試合でペースが遅く、日本はピンチ少なかった。 創造性豊かなアンソニー・ゴードン、フィル・フォーデン、コール・パーマーの中盤もほとんどボールに触れなかった。 オランダもこの点に警戒が必要だ。

最後の画像のように、フォーデンがフリーでもパスコースは封鎖されている。 結果として彼にはほとんどボールが渡らなかった。 ただし、フォデンがポジションを高く取ると、5バックのセンターバックに簡単にマークされた。 これはオランダ代表が5バックの相手に良く直面する問題と同じで、攻撃時に実質5人のアタッカーでプレーするためマンツーマンディフェンスを仕掛けられやすい。

Youtube: Britsh Elite Scout ボール保持時、両センターバックはワイドに展開し、サイドバックは高い位置を取る。 これにより3-2-5に近い形になる。 一方、2人の守備的MFは低い位置にポジションを取り、ビルドアップに関与してスペースを作り、中盤を広げようとします。 特にサノの役割が重要です。

この動きでCFには大きなスペースが生まれる。 相手がハイプレスでMFへパスを遮断した場合、CFへのロングボールも選択肢となる。 上田がCFに入ったイングランド戦でもよく見られた光景だ。 森保監督のチームはビルドアップを志向しつつ、ハイプレスを受けた場合は深くボールを落とすことも厭わない。

この柔軟性が、スコットランド戦で上田がボールを受けやすくなり、5対5の局面で優位を生み出した。 このように日本代表は、ダイナミズムと動きを重視する現代的なチームだ。 多くのチームと同様に高い位置でプレーし、3-2-5の陣形を採用する。2人の選手がハーフスペースで動き、ライン間でフリーになることを狙う





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

日本代表 戦術分析 陣形 プレス ビルドアップ

United States Latest News, United States Headlines