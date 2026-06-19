日本人アーティスト初の快挙！5周年で国立競技場単独公演も達成した人気アイドルグループの軌跡

クリエイティブへの姿勢とストイックなパフォーマンスで共感を呼び、国内外のランキングを席巻。2023年にはAsia Artist Awardsで二部門受賞、2025年には全国ツアーで26万人、2026年には国立競技場で単独公演を果たした人気アイドルグループの活動をレポート。

日本の人気 アイドルグループ の活動は、クリエイティブへの真摯な向き合い方とストイックなダンスパフォーマンスにより、多くのクリエイターから共感を得ており、彼らと共に作品や楽曲を体現している。

これまでに発表した作品は、SNSのトレンドや各種ランキングで常に1位を獲得し続け、国内外で大きな話題を呼んでいる。 国内ではドームやスタジアム規模の大規模な公演を成功させ、海外イベントにも数多く出演。2023年には「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」にて、日本人アーティストとして初めて人気賞とベストミュージシャン賞の二部門を受賞する快挙を成し遂げた。2025年には東京ドームと京セラドーム大阪での5日間を含む全国5都市ツアーを開催し、26万人を動員。2026年4月、グループ結成5周年を記念した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を、MUFGスタジアム（国立競技場）で単独公演として実施。

女性グループとして初めて同会場で単独公演を行い、2日間で14万人を動員する記録を打ち立てた。 さらに2027年にはアジアツアーの開催も予定されており、日本国内外で高い評価を受けている稀有な存在である





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アイドルグループ 国立競技場 Asia Artist Awards 5周年 アジアツアー

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